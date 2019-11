Branilec Lazaro je popeljal Brazilce v finale. Foto: Reuters

Francozom je uspel sanjski štart. V 7. minuti je Adil Aouchiche v kazenskem prostoru našel Arnauda Muingaja, ki se je izognil prepovedanemu položaju in zatresel mrežo. Stranski sodnik je sicer dvignil zastavico, a je posredoval videosodnik in zadetek je veljal. V 13. minuti je izjemni napadalec Nathanael Mbuku velemojstrsko prodrl v kazenski prostor, preigral dva branilca Brazilije in žogo z levico poslal v mrežo.

Rezervist Lazaro odločil v 89. minuti

Brazilci so bili še po uri igre v izgubljenem položaju. V 62. minuti je Kaio Jorge z glavo iz bližine znižal. Brazilci so dobili zalet in Gabriel Veron je z volejem v 77. minuti izenačil. V 89. minuti si je rezervist Lazaro, ki je vstopil v 71. minuti, naravnal žogo na desnico in jo ob bližnji vratnici s 15 metrov poslal v mrežo. Veliko veselje na stadionu Bezerrao v Gami.

Arnaud Kalimuendo-Muinga je že 8. minut načel mrežo Brazilcev. Foto: Reuters

Tako Brazilija kot Francija sta na poti do polfinala dobili vse tekme. Brazilci so v skupinskem delu po vrsti odpravili Kanado (4:1), Novo Zelandijo (3:0) in Angolo (2:0). V osmini finala so bili boljši od Čila (3:2), v četrtfinalu pa od Italije (2:0).

Enako prepričljivi so bili Francozi. V skupini so premagali Čile (2:0), Južno Korejo (3:1) in Haiti (2:0), v osmini finala pa še Avstralijo (4:0). Najbolj so zablesteli v četrtfinalu, ko so s 6:1 pometli s Španci.

Prvo finalno vozovnico do dvignili Mehičani, ki so premagali Nizozemsko s 5:4 po enajstemtrovkah. Po 90 minutah se je tekma končala z remijem (1:1).

Polfinale:

MEHIKA – NIZOZEMSKA * 5:4 (1:1, 0:0)

Alvarez 79.; Regeer 74.

* - po streljanju 11-m

FRANCIJA – BRAZILIJA 2:3 (2:0)

Muinga 7., Mbuku 13.; Kaio Jorge 62., Gabriel Veron 77., Lazaro 89.

Finale bo v nedeljo ob 22.50 s prenosom na TV SLO 2 in MMC TV.