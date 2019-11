Jose Mourinho je na klopi Tottenhama zamenjal Mauricia Pochettina, ki je klub s severa Londona v prejšnji sezoni popeljal v finale Lige prvakov. Foto: Reuters

Po pisanju BBC-ja bo Portugalec na sezono v žep pospravil po 15 milijonov funtov oziroma 17,5 milijona evrov. 56-letnik je s klubom s severnega Londona podpisal pogodbo do konca sezone 2022/23.

Zelo sem vesel, da se bom pridružil klubu s tako veliko tradicijo in s tako navdušenimi navijači. Kakovost ekipe in akademije je nesporna. Prav delo s temi igralci me je privabilo v klub. Jose Mourinho

"Zelo sem vesel, da se bom pridružil klubu s tako veliko tradicijo in s tako navdušenimi navijači. Kakovost ekipe in akademije je nesporna. Prav delo s temi igralci me je privabilo v klub," je ob podpisu pogodbe dejal karizmatični Portugalec, ki je nazadnje vodil Manchester United, kjer so se mu odpovedali po porazu na derbiju z Liverpoolom (3:1).

Pred njim le Guardiola

Predsednik Tottenhama Daniel Levy je zanj globoko segel v žep, saj bo Portugalec zaslužil skoraj enkrat več kot prejšnji trener Mauricio Pochettino, na lestvici največjih trenerskih zaslužkarjev na Otoku pa je pred njim tako le Katalonec Pep Guardiola, ki na klopi Manchester Cityja "pobere" od 15 do 20 milijonov funtov letno (okrog 22 milijonov evrov). Na tretjem mestu sta s po 7,5 milijona funtov (8,75 milijona evrov) letne plače skupaj trener evropskega prvaka Liverpoola Jürgen Klopp in trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer.