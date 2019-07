"Tekme se moramo lotiti samozavestno, zelo osredotočeno. Gre za evropske kvalifikacije, in ker želimo iti naprej, želimo odigrati dobro tekmo proti tekmecu, ki smo ga z izbranim načinom zlomili v prvem dvoboju, vendar je v določenih trenutkih pokazal, da zna biti nevaren. Zato bo zelo pomembna zbranost, od prve do zadnje minute," je za spletno stran kluba dejal trener Maribora Darko Milanič.

Mariborčani so že pozabili na poraz s Triglavom. Z mislimi so pri Valurju, ki bi ga morali izločiti. Foto: www.alesfevzer.com

Poraz na sobotni prvenstveni premieri proti Triglavu je že arhiviran. "Načrt z nekaj rotacijami, da bi imelo več igralcev tekmovalni ritem, je bil smiseln. Toda skozi tekmo, v katero smo vložili veliko energije, se nam je zgodilo veliko zadev, ki so vplivale na razplet. Fantje so bili napadalno usmerjeni, si ustvarjali priložnost, bili zbrani, žal pa so drugi dejavniki imeli prevelik pomen."

Moštvo ohranja psihološko trdnost

Maribor želi novo visoko zmago nad Islandci

Psihološka trdnost moštva ni načeta, tako da načrt, kako do uvrstitve v nadaljnje tekmovanje, ostaja nespremenjen. Islandski prvaki kljub zaostanku niso obupali. V Maribor so pripotovali že v ponedeljek in verjamejo, da še lahko razmišljajo o presenečenju.

Milanič ne more računati na Zahovića, Rajčevića, Žuglja, Uskokovića

"V kvalifikacijah ničesar ne smeš prepustiti naključju. Pot do uspeha gradimo na tem, kako smo opravili v Reykjaviku, kjer smo s pristopom in spoznanjem, kako smo izpolnili načrt, bili zadovoljni. Tudi tokrat mora biti tako, da se fantje zavedajo načina, ki nam je prinesel odlično izhodišče, in da to ponovijo. Ob osredotočenosti potrebujemo tudi dovolj potrpežljivosti, cilj je zadeti. In zmagati," poudarja Milanič, ki v primerjavi z zadnjo tekmo med kandidati za nastop zaradi poškodbe v sklepnem delu dvoboja s Triglavom nima Žana Kolmaniča. Še vedno pa niso pripravljeni Luka Zahović, Aleksandar Rajčević, Nino Žugelj in Luka Uskoković.

Tekma v Ljudskem vrtu se bo v sredo začela ob 20.15.

NOGOMET

LIGA PRVAKOV

1. PREDKROG, povratne tekme

Sreda ob 20.15:

MARIBOR - VALUR REYKJAVIK 3:0

Ob 18.30:

RIGA FC - DUNDALK (IRS) 0:0

Ob 19.00:

AIK STOCKOLM - ARARAT ARMENIA 1:2

QARABAG - PARTIZANI (ALB) 0:0

ROSENBORG - LINFIELD (S. IRS) 2:0

Ob 19.30:

LUDOGOREC - FERENCVAROS 1:2



Ob 20.00:

CFR CLUJ - ASTANA 0:1



PIAST GLIWICE - BATE BORISOV 1:1



Ob 20.15:

SUTJESKA NIKŠIĆ - SLOVAN BRATISLAVA 1:1



Ob 20.45:

CELTIC - SARAJEVO 3:1

Torek ob 17.00:

SHKENDIJA (MKD) - KALJU (EST) 1:0



Ob 19.30:

SABURTALO TBILISI - ŠERIF TIRASPOL 3:0



Ob 20.00:

HB TORSHAVN - HJK HELSINKI 0:3



VALLETTA - F91 DUDELANGE 2:2



Ob 20.45:

CRVENA ZVEZDA - SUDUVA (LIT) 0:0



FERONIKELI (KOS) - TNS (WAL) 2:2