S 4 goli je Andraž Šporar prvi strelec Evropske lige, z 9 pa prvi golgeter slovaškega prvenstva. Na 18 klubskih tekmah sezone je za Slovan "Špoki" zabil 15 golov in prispeval 4 podaje, k čemur je na 4 reprezentančnih tekmah dodal še gol in 2 podaji. Foto: Reuters

Po porazih Slovenije s Severno Makedonijo in Avstrijo ter realnem izpadu iz igre za Euro 2020 so slovenski nogometni reprezentanti minuli konec tedna doživeli klavrno vrnitev v klub. Povsem druga pesem je bila v zadnjih dneh, ko ni manjkalo izstopajočih potez ravno med najbolj izpostavljenimi Slovenci.

Končno spet učinkovit tudi v klubu

Z naskokom najboljšo predstavo je uprizoril v polju najkakovostnejši reprezentant - Josip Iličić. Po dobrem štartu, a ob porazu v uvodnem krogu Serie A (Atalanta - Torino 2:3), je 31-letni Kranjčan najboljši predstavi sezoni prikazal v dresu Slovenije ob septembrskih zmagah, ko je podelil dve izredni asistenci. Pri Atalanti ni bil pravi in še zdaleč ne tako učinkovit kot v minulih dveh sezonah, ko je na 77 tekmah prispeval 28 golov in 20 podaj. Zdaj v 2019/20 samo gol in podaja na 9 tekmah v Serii A in Ligi prvakov, vključno z zapravljeno 11-m.

Vročinski odtis igre Josipa Iličića proti Udineseju. Podporni napadalec Atalante je bil vpleten v prvih pet golov Bergamčanov. Nazadnje je oceno 9,6 Iličić prejel za junijsko predstavo ob visoki zmagi Slovenije pri Latviji (5:0). Foto: SofaScore

Že v torek ob obisku Atalante pri Manchester Cityju je bil razigran in priigral najstrožjo kazen za Boginjo, ki pa je z vodstvom samo razjezila četo Pepa Guardiole, katerega varovanci so neusmiljeno kaznovali vsako luknjo v prepišni obrambi Bergamčanov. La Dea se je hitro naučila lekcije in v nedeljo po uvodnem zaostanku proti Udineseju uprizorila strelsko rapsodijo s 7 goli. Iličić je izenačil, izsilil izključitev in 11-m za vodstvo, povišal na 3:1, nato pa prispeval ključni podaji za četrti in peti gol, vmes še stresel prečko. Po hokejskem točkovanju je torej zbral 5 točk za 2 gola in 3 podaje. Po nogometnem štetju je zdaj po 11 tekmah sezone pri 3 golih in 3 podajah.

Ko igra na višji hitrosti, je najboljši

"Iličić je bil izreden, odločen in hiter. Ko igra na višjih hitrostih, ko ima dodatni strel, je najboljši igralec," je trener Atalante Gian Piero Gasperini na novinarski konferenci po rekordni nedeljski zmagi izluščil, kakšen mora biti Jojo, da je nezaustavljiv in prvi mož na zelenici. Algoritem WhoScored je Iličiću izračunal skoraj popolno desetico - 9,9, medtem ko se je indeks SofaScorja ustavil pri 9,6. Oboje je seveda najboljša posamična ocena Slovenca v sezoni 2019/20.

Izenačenje Iličića (xG 0,35) in zadetek za 3:1 (xG 0,43 od 1:42)

V Italiji je svojo ključno težo za klubski uspeh potrdil tudi Jasmin Kurtić, ki je z zadetkom omogočil SPAL-u remi z močnim Napolijem (1:1). Potem ko je v sodnikovem podaljšku potopil Lazio, je 30-letnik iz Kanižarice z drugim zadetkom sezone prinesel Ferrarčanom še četrto točko sezone, skupno pa jih ima SPAL le 7 in ga čaka trd boj za obstanek med italijansko elito. V četrtek SPAL čaka obisk pri Milanu, ki je v krizi, a za tekmo je zaradi poškodbe mišice vprašljiv ravno Kurtić. Mimogrede: vrednost pričakovanega gola (xG) ob udarcu Kurtića iz prve s 13 metrov je bila vsega 5-odstotna!

Kurtić z 2. ligaškim golom za točko proti Napoliju (xG 0,05)

Drugič zapored gol Štulca po podaji Balkovca

Ko smo že v Italiji - v Serii B je drugi teden zapored udarila slovenska naveza pri Empoliju. Levi bočni branilec Jure Balkovec je vnovič s podajo našel Lea Štulca, ki je z drugim zadetkom za Toskance poskrbel za remi na Siciliji pri Trapaniju (2:2).

Verbič vstopil in zadel, a le za točko Dinama

Strelsko učinkovitost ohranja Benjamin Verbič. V nedeljo je vstopil na začetku 2. polčasa tekme Dinamo Kijev - Karpati in že v 49. minuti je bil v vlogi napadalca na pravem mestu in spretno izkoristil podajo Viktorja CIgankova. A vodstva Kijevčani po četrtem ligaškem golu 25-letnega Vojničana niso zadržali, saj so si v končnici sami zabili izenačujoči avtogol. V ukrajinskem prvenstvu je Dinamo sicer drugi, a za Šahtarjem zaostaja že za ogromnih 10 točk, tako da bo zdaj v ospredju Evropska liga, kjer se borijo za napredovanje.

Nedeljski gol Šporarja prinesel tri točke

V Evropski ligi je sam na vrhu strelcev prvi napadalec Slovenije Andraž Šporar. V četrtek je bil sicer njegov četrti gol skupinskega dela zaman na obračunu Slovan - Wolverhampton (1:2), kar je bil sicer prvi poraz Bratislavčanov v vseh tekmovanjih po začetku septembra oz. 9 tekmah. A zato je bil v nedeljo Šporarjev gol vreden tri točke, ob tem pa še paša za oči. Na gostovanju pri Zemplinu Michalovce je tekal 29. minuta, ko po kotu in slabem izbijanju domačega branilca prišla žoga v Šporarjev doseg - obnjen s hrbtom proti golu se je odločil za polškarjice in atraktivno poslal žogo v mrežo. Deveti gol na ligaški tekmi sezone, skupno 15 zadetek za klub v 2019/20.

Polškarjice Šporarja za 9. prvenstveni gol (od 0:28)

V 76. sekundi preprečil zaostanek Atletov

Če pogled usmerimo na drugo stran igrišča, je v dresu Atletica spet blestel vratar Jan Oblak. Dve tekmi in dvakrat nedotaknjena mreža, pri čemer resda ni imel preveč dela, a zlasti v soboto na obračunu atletov sta bili obrambi s konicami prstov ključni. Na soočenju Atletico - Athletic je že v 76. sekundi poskrbel za najobrambo 10. kroga v La Ligi, ko je preusmeril strel Iniga Martineza z glavo prek vrat. Obrambi s prsti je ponovil v 31. minuti po poskusu Raula Garcie. Posledično je drugi kapetan Atletica tlakoval pot z kmagi z 2:0.

Po nedotaknjenih mrežah le za Srbom Rajkovićem

Oblak je ubranil 18 od zadnjih 19 strelov v okvir vrat Madridčanov, matiral ga je le kapetan Valencie Dani Parejo s pravcatim evrogolom s prostega strela, kar je bil edini prejeti gol 26-letnega Škofjeločana na zadnjih 8 klubskih tekmah. Na 13 klubskih tekmah sezone je 9-krat ohranil nedotaknjeno mrežo, od tega 7-krat v španskem prvenstvu. V elitni peterici evropskih lig ima več ničel - 8 - samo Srb Predrag Rajković, ki blesti v vratih Reimsa v Franciji.

Ob pričakovanih in napovedanih sprememba Matjaža Keka pred novembrsko reprezentančno akcijo, ko Slovenijo čakata še zadnji dve kvalifikacijski tekmi doma z Latvijo in v gosteh s Poljsko, se velja malce ozreti izven zadnjega seznama.

Bohar kot vezist v formi napadalca

Spomladi je bil del reprezentance in odigral 21 minut ob porazu pri Avstriji v Celovcu, jeseni pa ni bil niti vpoklican, četudi je v izjemni formi na Poljskem. Damjan Bohar je odločil sobotno tekmo Lech Poznan - Zaglebie Lubin, ko je v 68. minuti dosegel že šesti gol sezone. Zaključil je hiter protinapad gostov za 2:0, na koncu je bilo 2:1 za bakrene, katerih je prvi strelec ravno Bohar, četudi je seveda po poklicu vezist, ki pa je v zadnjih 6 krogih dosegel kar 5 golov in prispeval še podajo. Že lani je 28-letnik iz Mačkovec v Prekmurju dosegel 10 golo v Ektraligi, letos pa je še nevarnejši in prvi igralec trenutno desetouvrščene Zaglebie.

Bohar kronal protinapad s 6. ligaškim golom

Vučkić do golov s kung-fu potezo in med padcem

Na Nizozemskem pri Twenteju uspešno kariero oživlja nekdaj veliki up Haris Vučkić. Po 4 golih v prvih petih krogih Eredivisie je po 8 tednih čakanja le prišel do novih zadetkov. Na petkovi tekmi Twente - Emmen je bil igralec tekme z dvema goloma, v 24. in 30. minuti je zatresel za uvodno vodstvo z 2:0, na koncu je bilo 4:1. Zlasti prvi gol dosežen z visoko dvignjeno nogo in iz obrata je pritegnil pozornost.

Vučkić je tretji najbolje ocenjeni igralec Twenteja, ki zaseda 9. mesto, s petim in šestim golom pa je na lestvici strelecev prehitel reprezentanta Tima Matavža (5 golov za četrti Vitesse). Kar osem strelcev si s 6 goli v Eredivisie deli mesto 2. strelca lige.

Prvi gol za aplavz, drugi za nasmeh (od 5:20)

Kramer čisto pravi Kraner?

Pred leti se je v komentarjih pod rubriko nogometne ladje veliko in šaljivo pisalo o Kranerju, imaginarnemu slovenskem nogometnem čudežu, ki je v spletni domišljiji še presegal podvige in nenavadni nogometni razvoj Milivoja Novakovića. Zaradi podobnosti priimka in tudi nogometni poti se je na MMC-jev fenomen marsikdo spomnil ob zgodbi Blaža Kramerja. Po bleščečih predstavah za drugo ekipo Wolfsburga v četrti nemški ligi, je poleti 23-letni Celjan dočakal prestop v močno ligo k uglednemu klubu - podpisal je za Zürich, katerega član je sočasno postal tudi reprezentant Denis Popović, ki se je po letih igranja na tujem šele pri 29. letih prebil do izbrane vrste.

Pri švicarskem velikanu je kar 191 cm visoki napadalec redno prihajal do priložnosti, v prvih 11 krogih je zaigral 9-krat, sicer le 4-krat v prvi postavi. A minute so se nabirale, manjkali pa so goli, ki so za napadalca pač ključni, po 10 klubskih tekmah (še v pokalu) je prispeval eno podajo.

Prvenec na švicarskem Klassikerju

A ravno v nedeljo je v Švici Kramer dočaka veliki dan in to na Klassikerju oz. velikemu derbiju Zürich - Basel. Pri izidu 1:1 je kot prva domača menjava vstopil v 31. minuti zaradi poškodbe osrednjega napadalca Mimouna Mahija. Veliki trenutek je nekdanji igralec Aluminija dočakal v 61. minuti, ko si je Basel privoščil grobo napako, Toni Domgjoni je v ogenj poslal Kramerja, ki je hladnokrvno zadel in s prvencem odločil švicarski klasični derbi: 3:2 za Zürich.

SLOVENIJA (24+2) za S. Makedonijo in Avstrijo po izboru Matjaža Keka

* ‒ Zaradi poškodb se Črnigoj in Zahović nista udeležila oktobrskega zbora, na katerega sta bila naknadno vpoklicana Janža in Gnezda Čerin.