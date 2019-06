Veselje aktualnih evropskih prvakinj, Nizozemk, po drugem zadetku. Foto: EPA

Prvi polčas je bil bled – na obeh straneh so se vrstile napake, izgubljene žoge, nevarnih priložnosti ni bilo. Nizozemke, aktualne evropske prvakinje, so streljale trikrat v okvir vrat, Italijanke pa enkrat.

Srečanje so zaznamovale visoke temperature, zato so sledili osvežilni premori. Foto: EPA

Drugi polčas pripadel Nizozemkam

V drugem polčasu pa so Nizozemke zaigrale odločneje, premoči v posesti žoge so dodale tudi napadalnost – v 58. minuti je Danielle van de Donk poskusila s strelom z vrha kazenskega prostora, Italijanke je rešila vratnica, v 63. minuti pa je Sherida Spitse izvedla prosti strel z okoli 18 metrov, silovit strel od daleč pa je zletel mimo desne vratnice. Ravno Spistejeva je v 70. minuti z leve strani poslala odličen predložek v kazenski prostor, akcijo je dobro spremljala Vivianne Miedema, ki je z glavo popeljala Nizozemsko do vodstva (0:1).

Spistejeva je "zakrivila" tudi drugi gol v 80. minuti – poslala je podajo z desne strani na drugo vratnico, kjer je z glavo natančno merila Stephanie van der Gragt.

Nizozemke se bodo v polfinalu pomerile proti zmagovalni ekipi dvoboja Nemčija – Švedska. Zadnja tekma četrtfinala se bo začela ob 18.30.

Nizozemke dvakrat v polno z glavo za polfinale SP-ja

Prvi polfinale ZDA – Anglija

Polfinale sta si že prej zagotovili reprezentanci ZDA in Anglije. Američanke so z 2:1 ugnale Francozinje, Angležinje pa s 3:0 Norvežanke. Ravno Američanke in Angležinje bodo tvorile prvi polfinalni par.

Polfinalni tekmi bosta 2. in 3. julija v Lyonu. Tam bo tudi finale, in sicer 7. julija.

8. SVETOVNO PRVENSTVO (Ž)

ČETRTFINALE

Valenciennes:

Italija - NIZOZEMSKA 0:2 (0:0)

Miedema 70., van der Gragt 80.

Ob 18.30 (Rennes):

NEMČIJA - ŠVEDSKA



Že odigrano

Pariz:

Francija - ZDA 1:2 (0:1)

Renard 81.; Rapinoe 5., 65.

Le Havre:

Norveška - ANGLIJA 0:3 (0:2)

Scott 3., White 40., Bronze 57.

Parris (Anglija) je v 83. minuti zapravila 11-m.