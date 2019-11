Nocoj na MMC-TV obračun Špancev in Francozov

V četrtek prenos polfinala, v nedeljo finala

Sao Paulo - MMC RTV SLO

Na MMC TV boste lahko v živo spremljali tri tekme SP-ja do 17 let. Foto: Reuters

Na svetovnem nogometnem prvenstvu do 17 let potekajo dvoboji četrtfinala. Nocoj ob 20.30 bomo na MMC TV prenašali obračun med Španijo in Francijo.