Nogomet (U-20): Ukrajina - Italija 0:0

Finale v soboto v Lodžu

Gdynia - MMC RTV SLO

Italijani v konkurenci do 20 let še niso osvojili naslova svetovnih prvakov. Foto: EPA

Na svetovnem nogometnem prvenstvu do 20 let, ki poteka na Poljskem, sta na sporedu polfinala. Ukrajina se v Gdynii meri z Italijo, zvečer bo še obračun Ekvadorja in Južne Koreje.