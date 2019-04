Virgil van Dijk je za številne trenutno najboljši branilec na svetu. Foto: Reuters

Van Dijk je nasledil soigralca Mohameda Salaha, v letošnjem izboru pa mu je bil najbližje napadalec Manchester Cityja Raheem Sterling. 24-letni Sterling je dobil priznanje za najboljšega mladega nogometaša, pri čemer je nasledil soigralca Leroya Saneja.

"Neverjetno. Težko je to opisati z besedami. Mislim, da je to, da te izberejo kolegi, najvišje priznanje, ki ga lahko dobiš kot igralec," je dejal van Dijk, prvi branilec s to nagrado po Chelseajevem Johnu Terryju, ki je bil najboljši pred 14 leti.

Nizozemec se je Liverpoolu pridružil januarja 2018 za 87 milijonov evrov. 27-letni nogometaš je steber izvrstne obrambe rdečih z Anfielda, ki so v tej sezoni dobili le 20 zadetkov, na kar 20 tekmah pa so mrežo ohranili nedotaknjeno. Trenutno se borijo za naslov angleškega prvaka, prav tako pa so se prebili v polfinale Lige prvakov. Van Dijk je pred prihodom k Liverpoolu igral za Southampton, Celtic in Groningen.