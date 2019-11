Karim Benzema je zadel dvakrat za Real. Foto: Reuters

Francoska ekipa si je že pred tekmo zagotovila osmino finala, kljub remiju pa je to uspelo tudi španski ekipi, saj ima varno prednost pred Clubom Bruggeem in Galatasarayem.

Prvi obračun v Parku princev 18. septembra je PSG dobil zanesljivo s 3:0, tokratno srečanje pa je ponudil čisto drugo sliko.

Benzema povedel Real v vodstvo

V prvem polčasu je imel Real več žogo v svoji posesti, imel je tudi še enkrat več priložnosti (17 strelov, 7 v okvir vrat). Real je na razmočenem igrišču začel bolje, premoč pa je z golom okronal v 17. minuti. Skupinsko akcijo je začel Eden Hazard, podal je Federicu Valverdeju, ki je odigral dvojno podajo z Danielom Carvajalom, nato pa je žogo poslal v sredino, kjer je bil Isco – ta je streljal, a je zadel vratnico. Žoga se je od vratnice odbila do Karima Benzemaja, ki jo je poslal v desni kot.

Benzema se je znašel v podobnem položaju nekaj minut pozneje, streljal je močno, a je bil Keylor Navas na mestu. Vratar PSG-ja se je izkazal tudi v 27. minuti, ko je ubranil strel Tonija Kroosa z roba kazenskega prostora.

Navas je dobil obračun s Kroosom tudi v 32. minuti, Nemec je nasprotnega vratarja skušal presenetiti s strelom od daleč v spodnji levi kot. Sledil je pritisk gostov – s strelom z razdalje je poskusil Marco Verratti, Thibaut Courtois je opravil svoje delo. Courtois je dobro posredoval tudi v 36. minuti, ko je s strelom od blizu poskusil Kylian Mbappe.

Madrid je nato spet prevzel pobudo, številne poskuse Madridčanov – najnevarnejša sta bila dva Casemirova strela od daleč in strel Marcela od blizu – pa je ustavil prvi mož francoske ekipe, Navas.

Neymar je v igro vstopil v drugem polčasu. Foto: Reuters

Ob koncu 1. polčasa je v obračunu Maura Icardija in Courtoisa Argentinec padel v kazenskem prostoru, sodnik je sprva pokazal rdeči karton vratarju Reala, a je nato odločitev preklical, saj je ob ogledu VAR-a dosodil prekršek nad Marcelom, ki se je zgodil pred sporno situacijo.

Real vodil z 2:0 PSG izenačil

Real je bil nevarnejši tudi na začetku drugega polčasa. Junaka PSG-ja je Navas, saj je tako kot v prvem polčasu izjemno branil. Nevaren je bil Real v 61. minuti, po predložku Marcela je od blizu streljal Isco, izkazal se je Navas. Hitro zatem sta podobno akcijo ponovila Hazard in Raphael Varane.

Navas pa ni mogel preprečiti gola v 79. minuti - Marcelo je z leve predložek pred nasprotna vrata, tam je bil najvišji Benzema, zabil je z glavo.

Gostje so ekspresno hitro izenačili, po katastrofalni napaki Varana in Courtoisa, je ponujeno priložnost v 81. minuti izkoristil Kylian Mbappe, ki je zadel od blizu. Le dve minuti pozneje pa je PSG spet proslavil gol - do odbitka v kazenskem prostoru je prišel rezervist Pablo Sarabia, z volejem je premagal Courtoisa.

Ob koncu sta imeli obe ekipi priložnosti za gol - Mbappe je streljal sam nenatančno v 92. minuti, pa čeprav sta bila pred vrati sama dva njegova soigralca, v 94. minuti pa je Gareth Bale izvedel prosti strel s 25 m, zadel je okvir vrat. Ekipi sta se tako razšli z remijem.

Paulo Dybala je z močnim strelom matiral Jana Oblaka. Foto: Reuters

Dybala Juventusu zagotovil zmago

V skupini D si je Juventus že dva kroga pred koncem predtekmovanja zagotovil nastop v izločilnih bojih, Atleticu pa bi to uspelo z zmago v Torinu. A te španska ekipa ni uspela vknjižiti, tako da bo pot v osmino finala iskala v zadnjem krogu.

V Torinu je imel Juventus premoč v posesti žoge(58:42), večkrat pa so poskusili gostje.

A Juve se je na koncu najslajše smejal, saj se je gol ob izteku prvega polčasa izkazal z zmagovitega. Prosti strel je iz praktično mrtvega kota izjemno izvedel Paulo Dybala, Jan Oblak ni imel možnosti.

Cristiano Ronaldo je imel zadnje čase težave s kolenom, v prejšnjem krogu Serie A je tako počival, proti Atleticu pa je spet stopil na nogometno zelenico. Foto: Reuters

LIGA PRVAKOV

5. KROG

Skupina A

GALATASARAY – CLUB BRUGGE 1:1 (1:0)

Buyuk 11.; Diatta 92.

RK: Mata 93., Diata 93./oba Club Brugge

REAL MADRID – PARIS SG 2:2 (1:0)

Benzema 17., 79.; Mbappe 81., Sarabia 83.

Lestvica: PARIS SG * 5 4 1 0 12:2 13 REAL MADRID * 5 2 2 1 11:7 8 CLUB BRUGGE 5 0 3 2 3:9 3 GALATASARAY 5 0 2 3 1:9 2

Skupina B

CRVENA ZVEZDA - BAYERN 0:6 (0:1)

Goretzka 14., Lewandowski 53./11-m, 60., 64., 68., Tolisso 90.

TOTTENHAM - OLYMPIACOS 4:2 (1:2)

Alli 45., Kane 50., 77., Aurier 73.; El Arabi 6., Semedo 19.

Lestvica: BAYERN * 5 5 0 0 21:4 15 TOTTENHAM * 5 3 1 1 17:11 10 CRVENA ZVEZDA 5 1 0 4 3:19 3 OLYMPIACOS 5 0 1 4 7:14 1

Skupina C

MANCHESTER CITY – ŠAHTAR 1:1 (0:0)

Gündogan 56.; Solomon 69.

ATALANTA – DINAMO 2:0 (1:0)

Muriel 27./11-m, Gomez 47.

Iličić je vstopil v igro v 61. minuti; Stojanović je igral do 75. minute.

Lestvica: MANCHESTER CITY * 5 3 2 0 12:3 11 ŠAHTAR 5 1 3 1 8:10 6 DINAMO ZAGREB 5 1 2 2 9:9 5 ATALANTA 5 1 1 3 5:12 4

Skupina D

LOKOMOTIV MOSKVA – BAYER LEVERKUSEN 0:2 (0:1)

Žemaletdinov 11./ag, Bender 54.

JUVENTUS – ATLETICO MADRID 1:0 (1:0)

Dybala 45.

Oblak je branil za Atletico Madrid.

Lestvica: JUVENTUS * 5 4 1 0 10:4 13 ATLETICO MADRID 5 2 1 2 6:5 7 BAYER LEVERKUSEN 5 2 0 3 5:7 6 LOKOMOTIV MOSKVA 5 1 0 4 4:9 3

* - v osmini finala