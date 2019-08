Xana Enrique je svojega očeta spremljala pri vseh trenerskih podvigih. Takole je z njim proslavljala naslov evropskega prvaka, ki ga je Barcelona v berlinskem finalu Lige prvakov leta 2015 osvojila po zmagi nad Juventusom (1:3). Foto: AP

Devetletna Xana je zbolela za kostnim rakom, po petmesečnem intenzivnem zdravljenju je bila bolezen premočna. Junija je 49-letni Enrique sicer odstopil z mesta španskega selektorja, da bi več časa preživel s svojo hčerko, a pravega razloga skupaj s špansko nogometno zvezo javnosti ni razkril.

"Naša hčerka nas je danes popoldne zapustila po petmesečnem boju z boleznijo. Neizmerno jo bomo pogrešali, vendar se je bomo spominjali do konca življenja in upamo, da se bomo nekoč spet srečali. Ona bo zvezda, ki bo vodila našo družino. Mirno spi, Xanita," je v sporočilu za javnost na družbenem omrežju zapisal Enrique.

Tragična vest je pretresla nogometni svet, z vseh strani so deževale spodbudne besede, ne le nogometašev, temveč tudi iz nogometnih klubov in od drugih nogometnih funkcionarjev.

Enrique s Xano 23. junija 2016 med proslavljanjem osvojitve drugega zaporednega naslova španskega prvaka. Foto: AP

Besede podpore Messija, Piqueja, Suareza

Oglasili so se tudi nogometaši, s katerimi je kot trener Barcelone dvakrat osvojil naslov španskega prvaka, leta 2015 v Berlinu pa tudi Ligo prvakov. "Moje sožalje Luisu Enriqueju in njegovi celotni družini v teh težkih trenutkih. Smo z vami, šef, ostanite močni," je na Instagramu zapisal Lionel Messi, "Trener, res mi je žal. Počivaj v miru, Xana," pa je na Twitterju zapisal Gerard Pique. Napadalec Luis Suarez, ki ga je Enrique z Anfielda leta 2014 pripeljal na Camp Nou, pa je dodal: "To so zelo žalostni in boleči trenutki. Počivaj v miru, Xanita. Luchu, Eleni in celotni družini želim, da ostanejo močni."

Na družbenih omrežjih so med drugim v takšni ali drugačni obliki sožalje izrekli še številni klubi, kot so Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, AS Roma, Liverpool, Manchester United. ...