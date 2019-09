Frenkie de Jong je bil najboljši posameznik razglašene Barcelone. Foto: Reuters

Vse glasnejše so kritike katalonske javnosti in navijačev Barce, ki kot glavnega krivca za slab začetek sezone izpostavljajo trenerja Ernesta Valverdeja. Katalonska igra je neprepoznavna in predvsem neučinkovita. Tako slabo Barca sezone ni začela že od leta 1994. Še posebej velike težave ima na gostovanjih, kjer je brez zmage zdaj že sedem tekem zapored.



Gostovanje na Nuevo Los Carmenesu so Valverdejevi varovanci začeli katastrofalno. Granada, ki se je letos vrnila med špansko elito in sezono odlično začela, saj ima zdaj že tri točke več od Barce, je povedla že v drugi minuti, ko je veliko napako napravil Junior Firpo, levi bočni branilec, ki je poleti prestopil iz Betisa, prvič pa je začel tekmo v dresu blaugrane, potem ko se je med tednom poškodoval Jordi Alba. Pod zadetek se je podpisal Ramon Azeez.



V prvem delu Barci sploh ni uspelo resno ogroziti andaluzijskih vrat. Luis Suarez in Antoine Griezmann sta bila odrezana od igre, bistveno nevarnejši pa Katalonci niso bili niti v drugem delu, ko sta na zelenico vstopila Lionel Messi in izjemno nadarjeni Ansu Fati. Marc Andre ter Stegen je vmes nerodno posredoval, ko je izpustil žogo, a jo zadržal tik pred golov črto. Drugič pa je nemški vratar moral žogo iz svoje mreže pobrati v 66. minuti. Valverdeju se tretja menjava ni posrečila. Artura Vidala je posla v igro, Čilenec pa je le štiri minute kasneje z roko igral v kazenskem prostoru. Po ogledu posnetka je bila dosojena enajstmetrovka, ki jo je zanesljivo izvedel Alvaro Vadillo.



Ruben Blanco je blestel na Wandi Metropolitanu. Foto: Reuters

Atletico remiziral s Celto

Tretjo zaporedno tekmo in drugo v domačem prvenstvu je brez zmage ostal Atletico. Potem ko so v zadnjem krogu La lige klonili pred Real Sociedadom, so se Madridčani med tednom v Ligi prvakov po zaostanku z 0:2 vrnili proti Juventusu in iztržili remi, brez golov pa so se na domači zelenici zdaj razšli s Celto. Junak tekme je bil gostujoči vratar Ruben Blaco, ki je najzaslužnejši, da se v Vigo vračajo s točko.



V prvem delu se je izkazal z obrambami po strelu z glavo Felipeja, poskusu z razdalje Renana Lodija in strelu Joaoa Felixa po kotu. Na začetku drugega polčasa ga je od daleč preizkusil še domači kapetan Koke, na drugi strani pa je najlepšo priložnost zamudil Pione Sisto. Jan Oblak je branil vso tekmo.



Zvečer bo derbi med do tega kroga vodilno Sevillo in madridskim Realom.

5. krog:

OSASUNA - BETIS 0:0

VILLARREAL - VALLADOLID 2:0 (0:0)

Cazorla 77./11-m, Ontiveros 89.

LEVANTE - EIBAR 0:0

ATLETICO MADRID - CELTA VIGO 0:0

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

GRANADA - BARCELONA 2:0 (1:0)

Azeez 2., Vadillo 66./11-m.

Nedelja ob 12.00:

GETAFE - MALLORCA

Ob 14.00:

ESPANYOL - REAL SOCIEDAD

Ob 16.00:

VALENCIA - LEGANES

Ob 18.30:

ATHLETIC BILBAO - ALAVES

Ob 21.00:

SEVILLA - REAL MADRID