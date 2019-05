Nogometaši Chelseaja na zadnjem treningu pred finalom. Foto: EPA

To bo sploh prva tekma v Evropski ligi z videotehnologijo VAR. Tretjič bosta v zgodovini finalov tega tekmovanja igrali ekipi iz iste države. Prvič se je to zgodilo leta 2011, ko je Porto premagal Brago, nato pa je leto pozneje Atletico Madrid ugnal Athletic Bilbao.

Chelsea je neporažen na 14 tekmah v tej sezoni Evropske lige, prevladoval je v skupini L, nato pa izločil Malmö, Dinamo Kijev, Slavio Prago in po enajstmetrovkah v polfinalu še Eintracht Frankfurt. Arsenal pa v Azerbajdžan prihaja s petimi zaporednimi zmagami v tekmovanju, po slavju v skupini E so topničarji izločili Bate Borisov, Rennes, Napoli in Valencio.

Tokratni obračun bodo sodili Italijani na čelu z Gianluco Rocchijem.

Angleški mediji danes poročajo o nemirnem treningu Chelseaja na predvečer največje tekme v tej sezoni. Trener modrih Maurizio Sarri je vidno jezen odvihral s torkovega treninga na olimpijskem stadionu v Bakuju, ob tem pa večkrat vrgel in brcnil svojo kapo.

Italijanski strateg, ki ga otoški mediji po precej burni sezoni na klopi Londončanov povezujejo s poletnim odhodom novim izzivom naproti (bil naj bi glavni kandidat za klop Juventusa), je predčasno zapustil zelenico in to samo nekaj trenutkov po tem, ko sta si dva glavna zvezdnika modrih Gonzalo Higuain in David Luiz skočila v lase, poroča Guardian.

Vse se je dogajalo v sklopu treninga, ki je bil po pravilih Evropske nogometne zveze odprt za javnost.

Klub je nato nemudoma zanikal, da bi bila Sarrijeva nejevolja povezana s prepirom med igralcema. "Nezadovoljstvo Maurizia ni bilo povezano z dejanji katerega od igralcev, vzrok je bil to, da v zadnjih 15 minutah ni mogel izvesti treninga taktičnih zamisli iz prekinitev, ker je trening ostal odprt za javnost," je sporočil klub.

Evropska liga, finale, Baku

Danes ob 21.00:

CHELSEA - ARSENAL

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson, Jorginho,

Kante, Kovačić, Pedro, Giroud, Hazard.



Arsenal: Leno, Sokratis, Koscielny, Monreal, Maitland-Niles, Torreira,

Xhaka, Kolašinac, Özil, Aubameyang, Lacazette.

Finali v tem desetletju