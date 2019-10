Naslednjo soboto bo Camp Nou sameval, saj so derbi Barca - Real prestavili. Vseeno se v Barceloni obeta vroč dan, ko bo po napovedih vsaj milijon ljudi isti dan zahtevalo neodvisnost Katalonije. Foto: Reuters

Po izreku sodbe vodilnim katalonskim politikom je v Kataloniji zavrelo in zadnje dni v najbolj razviti pokrajini Španije potekajo množični protesti zagovornikov neodvisnosti, pri čemer se je zvrstilo vrsto incidentov. Za naslednjo soboto - 26. oktobra - je za v Barceloni napovedan veliki shod podpornikov neodvisne Katalonije.



Najprej velika tekma, nato shod za neodvisnost

Isti dan bi se moral ob 13. uri na Camp Nou igrati najbolj prestižni nogometni derbi na svetu Barcelona - Real Madrid. Seveda ni sočasnost El Clasica in shoda za neodvisnost naključna, saj je FC Barcelona simbol katalonskih prizadevanj za samostojnost in pravi narodni simbol Kataloncev. Nenazadnje so številni nekdanji funkcionarji bili zagovorniki neodvisnosti in so sodelovali pri organizaciji v Madridu nepriznanega referenduma o neodvisnosti leta 2017, s čimer se je tudi začela zdajšnja huda politična kriza.

Rošada derbijev proti pravilom

Vodstvo La Lige je v četrtek predlagalo, da bi zamenjali para derbijev in bi tako prvi El Clasico gostil Madrid, drugega spomladi pa Barcelona. A v petek je tekmovalna komisija španskega nogometnega prvenstva odločilo, da bi takšna rotacija parov bila v nasprotju s pravili, prav tako ideji nista bila naklonjena oba velika kluba.

Po novem derbi sredi decembra

Na koncu je La Liga na špansko zvezo naslovila zahtevo za prestavitev tekme zaradi izrednih okoliščin izven naših pristojnosti. Španska nogometna zveza (RFEF) je zdaj hitro sklenila, da se derbi 10. kroga prestavi, pri čemer so dali obema kluboma do ponedeljka čas, da se skupaj dogovorita za nov datum in uro El Clasica. RFEF sicer predlaga, da bi debi v Barceloni izvedli v sredo, 18. decembra. Medtem La Liga kluboma predlaga soboto, 7. decembra.

Množični protesti in policijsko nasilje

V Kataloniji sicer že peti dan potekajo protesti proti drakonskim kaznim za katalonske politike. Ob protestih se vrstijo incidenti, kjer policija pretepa zagovornike neodvisnosti. Poškodovanih je bilo vsaj 96 ljudi, celotna avtonomna pokrajina pa živi v krču in strahu pred prihodnjimi dnevi. Na začetku tedna je špansko vrhovno sodišče zaradi separatizma na zaporne kazni med 9 in 13 let obsodilo devet vodilnih katalonskih politikov.