Predsednik Olimpije je že pred časom razkril, da imajo v klubu nekaj dolgov. Foto: SPS/NK Olimpija Ljubljana

V vseh primerih je šlo za finančno nedisciplino, Olimpijo pa je zaradi zamude pri plačilih doletela kazen za 75 tisoč evrov, so še sporočili z Uefe.

Najhujša kazen doletela Ordabasi

Krovna zveza, ki jo vodi Aleksander Čeferin, je v torek sporočila, da je disciplinsko telo odbora za finančni nadzor kaznoval tri klube, poleg Olimpije še Crveno zvezdo in kazahstanski Ordabasi Šimkent, zaradi kršitev tako imenovanih pravil finančnega ferpleja. Vsi trije klubi so se znašli v preiskavi predvsem zaradi plačilne nediscipline, torej zamujenih plačil, je še zapisala Uefa v sporočilu za javnost, pri tem pa ni navedla dodatnih podrobnosti. Najhujša kazen je doletela Ordabasi, ki ne bo smel igrati v evropskih tekmovanjih v naslednjih dveh sezonah, ko bi mu to sicer pripadlo. Tej kazni se sicer lahko še izogne, če dolgovane zneske poravna do 31. januarja 2020, v vsakem primeru pa bo klub moral plačati 100 tisoč evrov kazni. Olimpijo je doletela kazen 75 tisoč evrov, Crveno zvezdo pa 50 tisoč evrov.

Pri Olimpiji zamujajo plače

O zamudah Olimpije pri plačilih so slovenski mediji večkrat pisali že novembra. Takrat je tudi predsednik kluba Milan Mandarić novinarjem razkril, da imajo v klubu nekaj dolgov, ki jih rešujejo, a zanikal, da gre za resne finančne težave. Na pogovoru z novinarji 7. novembra je potrdil, da sta igralcem zamujali dve plači, da bo mogoče zamujala še kakšna, a ob tem dejal, da je to v svetu nogometa nekaj običajnega. Ravno dolg do zaposlenih in tudi drugih klubov ter davčnih organov je bil po poročanju Ekipe24 tudi razlog, da je Uefa začela preiskavo Olimpije. Dolg naj bi konec septembra znašal nekaj več kot milijon evrov, je 20. novembra še zapisal športni časopis.

Tako kot Ordabasiju tudi Olimpiji preti kazen izključitve iz evropskih tekmovanj, če ji ne bo uspelo dokazati, da je svoje finančne obveznosti v času preiskave poravnala.