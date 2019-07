Miral Samardžić je zbral 15 nastopov v dresu slovenske reprezentance. Foto: www.alesfevzer.com

Domžale bodo danes ob 18.30 gostovale pri malteškem Balzanu, Mura bo pol ure pozneje začela dvoboj v Haifi proti Maccabiju, Olimpija pa bo ob 20. uri v Stožicah gostila latvijski Rigas. Povratne tekme bodo 18. julija. Olimpija in Domžale sta v vlogi favorita, medtem ko Maccabiju stavnice dajejo več možnosti v obračunu z Muro. Domžale v 2. krogu v primeru uspeha čaka boljši iz dvoboja med Malmöjem in Ballymeno United, Olimpijo čaka Malatyaspor, Muro pa Strasbourg.

Samardžić med zmaji

Ljubljančani so še pred obračunom z Rigasom predstavili četrto okrepitev v tem prestopnem roku. Po Denisu Šmeju, Luki Menalu in Anteju Vukušiću se je Olimpiji pridružil še nekdanji slovenski reprezentant Miral Samardžić. 32-letni osrednji branilec je v domovini igral za Triglav in Maribor, v tujini pa se je preizkusil v Moldaviji pri Šerifu Tiraspolu, na Hrvaškem pri Rijeki, na Kitajskem pri Henan Jianyeju, v Turčiji pri Akhisar Belediyesporju in Rusiji pri Anžiju ter Krila Sovjetov.



"Komaj sem čakal na prestop, saj sem bil izven treninga približno mesec dni, tako da sem komaj čakal, da se to obdobje konča. Vesel sem, da sem prišel v ta velik klub. Vsi vemo, kaj Olimpija pomeni v Sloveniji. V Ljubljani se počutim domače in od sebe bom dal maksimum. Želim si, da bi v Evropi prišli čim dlje, v domačih tekmovanjih pa je cilj boj za naslov v prvenstvu in pokalu," je ob prestopu povedal Samardžić.



EVROPSKA LIGA

1. PREDKROG, prve tekme

Četrtek ob 18.30:

BALZAN (MLT) - DOMŽALE

Verjetna postava Domžal: Sorčan, Ćorluka, Dobrovoljc, Klemenčič, Sikošek, Vetrih, Gnezda Čerin, Ibričić, Podlogar, Mujan, Vuk.

Ob 19.00:

MACCABI HAIFA (IZR) - MURA

Verjetna postava Mure: Obradović, Kous, Maruško, Bošković, Šturm, Kozar, Šporn, Šušnjara, Bobičanec, karničnik, Maroša.

Ob 20.00:

OLIMPIJA - RIGAS FS (LAT)

Verjetna postava Olimpije: Vidmar, Boakye, Šme, Bagnack, Jurčević, Brkić, Tomić, Savić, Suljić, Cekici, Kidrič.

Povratne tekme bodo 18. julija.

2. predkrog, prve tekme:

MALATYASPOR (TUR) - OLIMPIJA /RIGAS FS

DOMŽALE /BALZAN - MALMÖ /BALLYMENA

UNITED (S. IRS)

STRASBOURG - MACCABI HAIFA /MURA

Prve tekme bodo 25. julija, povratne pa 1. avgusta.