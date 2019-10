Dani Parejo je s petim ligaškim golom sezone prinesel "netopirjem" 13. točko, na lestvici strelcev pa si skupaj z Luisom Suarezom deli 4. mesto. Foto: EPA

Atletico je prvi polčas odigral zelo podjetno, sprožil 11 strelov, kar je največ na vseh tekmah v novi sezoni, a vseeno je za gol potreboval 11-m. Z bele točke je bil v 36. minuti suveren Diego Costa.

V nadaljevanju so rdeče-beli popustili in prepustili pobudo Valencii. Pritisk je sadove obrodil v 82. minuti, ko je kapetan Dani Parejo mojstrsko izvedel prosti strel z 22 m rahlo z desne strani. Ob petem ligaškem golu Pareja v sezoni je bil Jan Oblak prekratek in prenizek, sicer se je z roko uspel dotakniti bombe. Prvi gol, ki ga je Oblak prejel v La Ligi po kar 470 minutah igre (brez sodnikovih podaljškov).

Okvir vrat na strani Oblaka

Škofjeločan se je odkupil čez tri minute, ko je s skrajno iztegnjenimi rokami ubranil nov poskus z razdalje razigranega Pareja. Zatem je imel Oblak še drugič na tekmi na svoji strani okvir vrat, saj je Čerišev iz idealnega položaja po protinapadu stresel le prečko. Jezni in nezadovoljni Atletico je moral vzeti samo točko, kar je že četrti remi v zadnjih 5 krogih, s čimer se zaostanek za Barcelono in bržkone tudi Realom samo še povečuje. Za nameček se je po vseh treh opravljenih menjavah Diega Simeoneja še težje poškodoval Joao Felix, ki je izgubljen za torkovo tekmo z Leverkusnom v Ligi prvakov.

Izjemna obramba Dmitrovića proti Messiju

Katalonci so bili praktično vso tekmo boljši nasprotnik, povedli so že v 13. minuti srečanja, ko je Clement Lenglet z visoko globinsko podajo v napadu našel Antoina Griezmanna, ta pa je hladnokrvno zaključil za 1:0. Žoga se je od noge vratarja Marka Dmitrovića in njegove desne vratnice odbila v mrežo. To je bila za Lengleta sploh prva podaja za zadetek v dresu Barcelone.

Dmitrović se je moral v prvem polčasu izkazati z nekaj izvrstnimi obrambami, še najbolj po dobre pol ure igre, ko se je znašel iz oči v oči z Lionelom Messijem in argentinskemu napadalcu preprečil slavje ob drugem letošnjem prvenstvenem zadetku.

Eibar je redna stranka Lionela Messija, ki je zadel na devetih od zadnjih desetih medsebojnih obračunih. Skupaj je Argentinec proti Baskom zadel že 16-krat. Foto: EPA

Po Griezmannu še Messi in Suarez

Vseeno je le-tega 32-letnik iz Rosaria dosegel v nadaljevanju, ko je po lepi akciji z diagonalnim strelom premagal Dmitrovića in žogo poslal v malo mrežico. Gostitelji so se 'odprli', zaradi prevelike želje po zmanjšanju zaostanka so padli v še večjega - v hitrem protinapadu je Messi nesebično podal Luisu Suarezu, ki je brez težav zatresel prazno mrežo.

V zaključku tekme se razmerje moči na zelenici ni spremenilo, varovanci Ernesta Valverdeja so še naprej oblegali domača vrata, zapravili so še dve lepi priložnosti - Messi je s prostega strela meril previsoko, nekaj minut zatem pa je Suarez s polvoleja vrata Eibarja zgrešil za dober meter. Barcelona je dosegla četrto zaporedno zmago v La Ligi.

La Liga, 14. krog

EIBAR - BARCELONA 0:3 (0:1)

Griezmann 13., Messi 58., Suarez 66.

ATLETICO MADRID - VALENCIA 1:1 (1:0)

Costa 36./11-m; Parejo 82.

Oblak je branil vso temo za Atletico.

RK: Lee 91./Valencia

Ob 18.30:

GETAFE - LEGANES

Ob 21.00:

MALLORCA - REAL MADRID

Nedelja ob 12.00:

ALAVES - CELTA VIGO

Ob 14.00:

REAL SOCIEDAD - BETIS

Ob 16.00:

ESPANYOL - VILLARREAL

Ob 18.30:

ATHLETIC BILBAO - VALLADOLID

Ob 21.00:

SEVILLA - LEVANTE

Petkova tekma:

GRANADA - OSASUNA 1:0 (1:0)

Duarte 38.

RK: Merida 90./Osasuna