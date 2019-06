Mladen Krstajić je službo izgubil pet dni po sramotnem porazu v Ukrajini. Foto: EPA

Kot je poročala tiskovna agencija Tanjug, je odbor za nujne zadeve Nogometne zveze Srbije na četrtkovi seji odpustil selektorja. Krstajićev naslednik naj bi bil znan najkasneje do 10. julija.

Po visokem porazu v Ukrajini je Srbija v skupini B po treh odigranih srečanjih s štirimi točkami na tretjem mestu. Z desetimi točkami in tekmo več vodi Ukrajina. Pred Srbijo je s tekmo več tudi Luksemburg, ki ima enako število točk, četrti so Portugalci, ki imajo le dve točki. Po porazu z Ukrajino je Srbija s 4:1 odpravila zadnjeuvrščeno Litvo.

45-letni Krstajić je oktobra 2017 nasledil Slavoljuba Muslina in je izbrano vrsto vodil na svetovnem prvenstvu v Rusiji, ki ga je Srbija z zmago proti Kostariki in porazoma proti Švici ter Braziliji končala v skupinskem delu. V Zenici rojeni nekdanji branilec je igralsko pot začel pri Čeliku, nato pa igral za Sento, Kikindo, Partizan, Bremen in Schalke. Za srbsko izbrano vrsto je zbral 59 nastopov.