Donny van de Beek se je izognil prepovedanemu položaju in kronal uvodno premoč Ajaxa. Ekipa iz Amsterdama je Ligo prvakov osvojila pred 24 leti, ko je bil trener Louis van Gaal. V finalu je zadnjič igrala leta 1996, ko je bil po streljanju enajstmetrovk v Rimu boljši Juventus. Foto: Reuters

Trener Ajaxa Erik ten Hag ni imel težav s sestavo udarne enajsterice. V precej težjem položaju je bil Mauricio Pochettino. Kaznovan je bil junak četrtfinala Heung Min Son, ki je na dveh tekmah trikrat zatresel mrežo Manchester Cityja. Na prvi tekmi proti vodilni ekipi Premier lige si je Harry Kane poškodoval gleženj. Poškodovani so tudi Erik Lamela, Serge Aurier in Harry Winks.

Zelo se je poznalo, da Londončanom manjkata najboljša napadalca, saj si niso priigrali veliko izrazitih priložnosti. Le enkrat so streljali v okvir vrat. Znova so dokazali, da zmagi v Madridu (4:1) in Torinu (2:1) nista bili naključni, in ostajajo v igri za trojno krono.

Ziyech izkoristil prvo priložnost na tekmi

Uvodne četrt ure je igra večinoma potekala med obema kazenskima prostoroma. Ajax je unovčil prvo priložnost. Hakim Ziyech je sijajno podal v prazen prostor, Donny van de Beek pa si je mirno zaustavil žogo, si jo naravnal na desno nogo in jo poslal v malo mrežico. Vratar Hugo Lloris je bil nemočen. Sodnik Antonio Mateu Lahoz se je posvetoval z videosodnikom, ki pa je potrdil, da prepovedanega položaja ni bilo, čeprav je bila to zelo tesna odločitev.

Gostitelji so bili šokirani in deset minut se jim ni uspelo pobrati. Ajax je narekoval ritem igre in s hitro kombinatoriko navduševal. Van de Beek je v 24. minuti znova zapretil, a je bil na pravem mestu Lloris. Dve minuti zatem je po prostem delu Christiana Eriksena z glavo streljal Fernando Llorente, žoga pa je zletela meter mimo vrat.

Vertonghen močno krvavel po trčenju z Alderweireldom

Šest minut pred odmorom je igro zapustil Jan Vertonghen, ki je prejel močan udarec v obraz. S soigralcem Tobyjem Alderweireldom sta trčila z glavama. Močno je krvavel. Najprej se je vrnil na igrišče, vendar je hitro ugotovil, da ni pripravljen za nadaljevanje. Vstopil je Moussa Sissoko.

Jan Vertonghen je moral še pred odmorom zapustiti zelenico. Foto: Reuters

V zadnjih minutah prvega polčasa je Tottenham pritisnil. Razigral se je hitri in spretni Lucas Moura, največjo priložnost pa je imel branilec Toby Alderweireld v sodnikovem dodatku z glavo. Žoga je končala na vrhu mreže. Londončani so imeli premoč pri prekinitvah, s predložki pred vrata so povzročali največ težav Nizozemcem.

Tottenham brez pravih idej

V drugem polčasu je Tottenham pritisnil in si pripravil nekaj več polpriložnosti, a še vedno ni bil blizu izenačenja. Dvakrat je streljal Dele Alli, vendar je bil vratar Andre Onana brez pravega dela. Ajax je brez večjih težav nadzoroval potek tekme in uspešno branil minimalno prednost.

Mlada zasedba Ajaxa bo le še mesec dni igrala v takšni zasedbi. Številni nosilci igre so že podpisali pogodbe z evropskimi velikani. Frenkie de Jong se je za 75 milijonov evrov že dogovoril za prestop v Barcelono, podoben znesek naj bi Nizozemci dobili za Matthijsa de Ligta. Foto: Reuters

Neres zadel vratnico

V 77. minuti je Ziyech na levi strani kazenskega prostora našel David Neresa, ki je z osmih metrov z diagonalnim strelom zadel notranji del vratnice. Lloris je bil že premagan in pošteno si je lahko oddahnil. Nizozemci so tudi zadnjih 15 minut odigrali taktično zelo zrelo in uspelo jim je zadržati minimalno prednost, ki jim na Areni Johana Cruyffa odpira veliko priložnost za finale.

Van de Beek: To ni bil naš maksimum

"V uvodne pol ure smo igrali zares dobro. Tottenham je nato naredil nekaj taktičnih sprememb in imeli smo nekaj težav. Tudi minimalna zmaga je seveda zelo dobra, naslednji teden pa moramo to potrditi. Nič še ni odločeno, mi pa imamo še precej rezerve v igri. To ni bil naš maksimum," je poudaril junak večera van de Beek.

V Amsterdamu so se navijači Ajaxa po koncu tekme veselili velike zmage. Foto: Reuters

Pochettino: Šele po pol ure smo se prebudili

Precej manj zadovoljen je bil seveda trener gostiteljev Pochettino: "Na začetku tekme nismo imeli prave energije in Ajax je prevladoval. Šele po pol ure smo se prebudili. Drugi polčas je bil precej boljši, stisnili smo jih na njihovo polovico. Še vedno smo živi. Prepričan sem, da lahko zmagamo v Amsterdamu."

Ajax je štirikratni evropski prvak, zadnjič je bil najboljši maja 1995 na Dunaju. To je njihov prvi polfinale Lige prvakov po letu 1997. Tottenham je zadnjo lovoriko osvojil februarja 2008, ko je bil najboljši v angleškem ligaškem pokalu, zadnji naslov državnega prvaka sega v leto 1961.

Polfinale, prvi tekmi:

TOTTENHAM - AJAX 0:1 (0:1)

van de Beek 15.

Povratna tekma bo 8. maja.

Sreda ob 21.00:

BARCELONA - LIVERPOOL

Povratna tekma bo 7. maja. Finale bo v soboto, 1. junija, na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu.