Vratar rdečih vragov Sergio Romero je imel v prvem polčasu veliko dela. Foto: Reuters

Zadnje tri medsebojne tekme v Pokalu FA so modri dobili z 1:0. Rdeči vragi so dobili le dve izmed zadnjih 22 tekem proti Chelseaju. Trener gostiteljev Maurizio Sarri se je znašel pod velikim pritiskom po porazih v Bournemouthu (0:4) in Manchester Cityju (0:6).

V nedeljo se bo Chelsea srečal prav s Cityjem v finalu angleškega ligaškega pokala na Wembleyju. Italijanski strokovnjak sedi na majavem stolčku in novega spodrsljaja si ne sme privoščiti.

Ole Gunnar Solskjaer je preporodil Manchester United, ki se je prebil že na četrto mesto v Premier ligi in ima točko več od Chelseaja. Prvi poraz je Novrežan doživel prejšnji torek, ko je na Old Traffordu izgubil proti PSG-ju z 0:2. Za United je prav Pokal FA zadnja priložnost za lovoriko v letošnji sezoni, saj je težko pričakovati, da bi lahko prišli do epskega preobrata na Parku princev.

Osmina finala, danes ob 20.30:

CHELSEA - MANCHESTER UNITED 0:1 (-:-)

Herrera 31.

Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Alonso, Kante, Jorginho, Kovačić, Pedro, Higuaín, Hazard.

Manchester United: Romero, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, Herrera, Matić, Pogba, Mata, Lukaku, Rashford.

Sodnik: Kevin Friend

Odigrano v petek, soboto in nedeljo:

QPR - WATFORD 0:1 (0:1)

Capoue 45.

BRIGHTON - Derby County 2:1 (2:0)

Knockaert 33., Locadia 45.; Cole 81.

Wimbledon - MILLWALL 0:1 (0:1)

Wallace 5.

Newport - MANCHESTER CITY 1:4 (0:0)

Amond 88.; Sane 51., Foden 75., 89., Mahrez 94.

Bristol - WOLVERHAMPTON 0:1 (0:1)

Cavaleiro 28.

Doncaster - CRYSTAL PALACE 0:2 (0:2)

Schlupp 8., Meyer 45.

SWANSEA - Brentford 4:1 (0:1)

Daniels 49./ag, James 53., Celina 66., Byers 90.; Watkins 28.

RK: Konsa 61./Brentford