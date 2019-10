Med letoma 2014 in 2017 sta se Celje in Radomlje osemkrat soočila v Prvi ligi, kar 7-krat so zmagali grofje, samo enkrat pa so Radomljani iztržili remi brez golov, a ravno v Celju. Skupna razlika v golih je kar 17:2 za modro-rumene. Foto: www.alesfevzer.com

Med preostalo osmerico klubov v Pokalu Slovenije za sezono 2019/20 se lahko s pokalnim naslovom lahko pohvali tudi Celje, ki pa je v kar devetih finalih slavilo le enkrat. A bolj kot na staro slavo grofje zrejo na trenutno stanje.

Četa Dušana Kosiča je po slabšem štartu nenazadnje izgubila eno samo tekmo od zadnjih 14 – v 10. krogu Prve lige pri Muri (1:0). Na domačem Stadionu Z'Dežele so modro-rumeni dobili zadnje 4 tekme, zadnji poraz pa doživeli ob koncu minule sezone. Posledično so Celjani na 5. mestu prve lige tik za vodilnim kvartetom.

Radomlje so podjetno in dobro odprle sezono v 2. slovenski nogometni ligi, kar nekaj časa vodile pred ambicioznim Koprom in padlo Gorico. A mlinarji so v oktobru izgubili zadnji dve tekmi, obe z 1:2. Najprej pri Gorici, nato pa presenetljivo doma z Biljami in posledično so z vrha zdrsnili na 3. mesto 2. SNL.

Ob tem velja dodati, da Radomlje v času, ko so igrale v Prvi ligi Telekom Slovenije, niso našle recepta za celjski skalp, grofje so dobili sedem od osem prvoligaških dvobojev.

POKAL SLOVENIJE 2019/20

ČETRTFINALE, prve tekme

Danes ob 17.00:

CELJE – KALCER RADOMLJE 1:0 (1:0)

Božić 24.

Četrtek ob 17.00:

DOMŽALE – MURA

Odigrano prejšnji teden:

ALUMINIJ – KOPER 1:0 (0:0)

400; Klepač 73.

NAFTA 1903 – RUDAR VELENJE 2:1 (0:0)

500; Ploj 49., Oštrek 65.; Džinić 72.

ČETRTFINALE, povratne tekme

Torek, 29. oktobra, ob 13.30:

KALCER RADOMLJE – CELJE

Ob 16.30:

KOPER – ALUMINIJ

Sreda, 30. oktobra, ob 16.30:

RUDAR VELENJE – NAFTA 1903

Ob 19.30:

MURA – DOMŽALE