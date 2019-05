Lani je Olimpija v prepolnih Stožicah v finalu Pokala Slovenije s kar 6:1 razbila Aluminij in osvojila dvojno krono. A evforija iz ere Igorja Bišćana je pozabljena, predcej razredčene vrste Olimpijinih navijačev pa upe polagajo v Safeta Hadžića, ki še nikoli ni izgubil z Mariborom. Foto: BoBo

Finale med zelenimi in vijoličastimi v Celju bo sicer vrhunec pokalnega dneva, ko se pred tem na stadionu Z'dežele od 15. ure dalje igral ženski finale Pokala Slovenije Krim Rolljet -Telemach Beltinci, Prekmurke so izrazite favoritinje, da znova osvojijo dvojno krono.

Ob 17.30 se bo v bližnjem Šmartnem ob Paki začel mladinski finale Pokala Slovenije, kjer se bosta pomerili najboljši slovenski nogometni šoli zadnjega desetletja Domžale - Maribor. V prvenstvu so mladi Domžalčani prišli do naslova s 6 točkami prednosti pred Mariborčani. Pri kadetih pa so vijoličasti za dve točki prehiteli ravbarje.

Pred 20 leti po dveh tekmah 5:2 za Maribor

Glavna pozornost bo seveda namenjena moškemu finalu, ki bo po 20 letih spet postregel z najbolj odmevno nogometno tekmo v Sloveniji. Tretjič se bodo Ljubljančani in Mariborčani pomerili v pokalnem finalu. Leta 1999 je bilo na prvi tekmi za Bežigradom 3:2 za Maribor, ki je nato dobil še povratno tekmo z 2:0. Največja slovenska kluba sta zaigrala tudi v prvem finalu v samostojni Sloveniji, kjer se je za Bežigradom 26. junija 1992 odvila legendarna tekma, ki se je razpletla z izvajanjem enajstmetrovk. S 4:3 je Maribor porazil Olimpijo, ki je sicer suvereno postala prvi državni prvak.

Lovorika za konec stresne sezone

V obeh taborih so pred odločilno tekmo optimistično razpoloženi in napovedujejo, da bodo zvečer oni tisti, ki bodo dvignili pokal. "Pričakovanja so pozitivna, čaka nas zahtevno, lepo srečanje za konec sezone. Pokal je proti rivalu in popolnima jasno je, da bo tekma zahtevna, a pričakovanja so takšna, da bomo pokal dobili mi," je dejal mariborski trener Darko Milanič.

"To bo težka tekma, Maribor je kakovostna ekipa, v vsakem primeru pa bomo tekmo skušali dobiti. Malenkosti bodo odločale o zmagovalcu," je o pričakovanjih pred tekmo dejal ljubljanski trener Safet Hadžić, ki sicer z večnimi tekmeci še ni doživel poraza.

Deseti pokal za Maribor ali šesti za Olimpijo?

V tej sezoni so bili v medsebojnih dvobojih uspešnejši Ljubljančani; izgubili so prvo poletno tekmo doma z 0:3, jeseni so v Mariboru zmagali z 2:1, spomladi sta se v Stožicah ekipi razšli z 0:0, na zadnjem derbiju pred tremi tedni pa je Olimpija v Mariboru slavila s 3:0 in tako za nekaj dni prestavila mariborsko slavje ob naslovu prvaka. Mariborčani imajo v samostojni Sloveniji devet pokalnih lovorik, Olimpija v različnih izvedbah kluba pa pet, s čimer sta najuspešnejša kluba države.

POKAL SLOVENIJE 2019

FINALE (M), Celje

Danes ob 20.15:

OLIMPIJA - MARIBOR

Verjetni postavi:

Olimpija: Vidmar, Štiglec, Maksimenko, Bagnack, Andrejašič, Tomić, Putinčanin, Savić, Cekici, Suljić, Kidrić.

Maribor: Pirić, Viler, Ivković, Rajčević, Milec, Hotić, Dervišević, Vrhovec, Mlakar, Zahović, Mešanović.

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)

FINALE (Ž), Celje:

Danes ob 15.00:

ŽNK KRIM ROLLJET - ŽNK TELEMACH GMT BELTINCI



FINALE (mladinci), Šmartno ob Paki:

Danes ob 17.30:

DOMŽALE - MARIBOR