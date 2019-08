Pomurke so doslej v šestnajstini Lige prvakinj igrale leta 2014, ko so v izločilnih bojih nazadnje igrale tudi nogometašice Hiberniana. Foto: Instagram

Škotinjam po dveh zmagah - zasedba Hiberniana iz Edinburgha je premagala Nike (3:0) in Cardiff Met (2:1) - za prvo mesto zadostuje že neodločen izid s Pomurkami, medtem ko slovenske prvakinje potrebujejo zmago z dvema goloma razlike.

Minimalno slavje bi za napredovanje zadostovalo le v primeru, če na sočasnem srečanju v Murski Soboti valižanski Cardiff Met ne bi premagal gruzijskega Nikeja, ki pa še čaka na prve točke.

S podporo navijačev med 32 najboljših v Evropi

"Zdaj je usoda v naših rokah in vse je odvisno od nas. Upam, da se bo tekme udeležilo čim več gledalcev, da nas bodo podprli, z nami zadihali kot eno in nas ponesli med 32 najboljših evropskih ekip," pred odločilno preizkušnjo turnirja dejala Anja Prša, ki je z dvema enajstmetrovkama tlakovala pot do sobotne zmage v dvoboju z Nikejem (4:0). Slovenske prvakinje so uvodni dvoboj s Cardiffom sicer izgubile z 0:1.

"S prve tekme smo izvlekle koristne informacije, treba je biti potrpežljiv, saj se igra več kot 90 minut. Treba je vztrajati, gol bo že prišel," se je prve tekme dotaknila kapetanka Pomurja in nato spregovorila še o sobotni zmagi: "Držale smo se dogovora pred tekmo, šle smo po zmago in čim več zadetkov. To nam je uspelo, igrale smo veliko bolje kot na prvi tekmi. Upoštevale smo navodila trenerke in izpolnile osnovni cilj, to je zmaga."

Trenerka Nuša Ladinek lahko z izjemo Vite Žolek, ki se je nesrečno poškodovala na prvi tekmi, računa na vse igralke, Škotinje bodo pogrešale Amy Gallacher, ki bo odločilno tekmo izpustila zaradi rdečega kartona.

LIGA PRVAKINJ

KVALIFIKACIJE, Murska Sobota/Beltinci

3. krog, torek ob 17.00, Beltinci:

POMURJE BELTINCI - HIBERNIAN (ŠKO)

Murska Sobota:

CARDIFF MET (WAL) - NIKE (GRU)



Proti prvakinjam Gruzije je v prvih 20 minutah Anja Prša dosegla dva gola z bele točke in utrla pot do visoke zmage s 4:0. Foto: www.alesfevzer.com

Že odigrano, 1. krog:



POMURJE BELTINCI - CARDIFF MET (WAL)

0:1 (0:0)

Clipston 88.

HIBERNIAN (ŠKO) - NIKE (GRU) 3:0

Cavanagh 17., Napier 68., 90.

2. krog:



POMURJE BELTINCI - NIKE (GRU)

4:0 (2:0)

Prša 4./11-m, 20./11-m, Zajmi 52., Makovec 89.

HIBERNIAN (ŠKO) - CARDIFF MET (WAL)

2:1 (1:0)

Gallacher 20., Murray 68.; Allen 88.

RK: Gallacher 58./Hibernian

Vrstni red: Hibernian 6, Pomurje Beltinci in Cardiff po 3, Nike 0.