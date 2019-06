Milan Mandarić je bil predsednik nogometnega kluba Koper med letoma 2006 in 2007. Foto: www.alesfevzer.com

Mandarić, ki ga javnost najbolje pozna kot predsednika nogometnega kluba Olimpija, pred leti pa je bil tudi predsednik nogometnega kluba Koper, trdi, da je v letu 2007 po predpogodbah za nakup treh lokalov v Žusterni Solzi Popovič nakazal 950.000 evrov, nekaj mesecev pozneje pa za nakup četrtega še slabega pol milijona.

Popovičeva je v tožbi vztrajala, da je bila posojilna pogodba, s katero ji je Mandarićevo podjetje MM Investicije leta 2007 posodilo 485.000 evrov, fiktivna oziroma nična. V tožbi je vztrajala, da je Mandariću, ko je ta potreboval gotovino, prva dala denar. In to v domači spalnici v bankovcih po 500 evrov, Mandarić pa naj bi ji nato ta denar s fiktivno posojilno pogodbo samo vrnil.

Sodišče je Popovičevi ugodilo. Ugotovilo je, da je v letu 2007 Mandarić, zakoniti zastopnik družbe MM Investicije, potreboval večje količine gotovine za poslovanje nogometnega kluba Koper. Prav tako je ugotovilo, da je bila posojilna pogodba fiktivna, saj Popovičeva posojila ni nikoli dobila, zapis pa je bil pripravljen zaradi interesov Mandarića glede njegovega gotovinskega poslovanja v Sloveniji.

Mandarić se bo obrnil tudi na ameriško veleposlaništvo

S pogodbo bi Mandarić pri slovenskih organih utemeljil izvor gotovine, ki mu je omogočila poslovanje. Po mnenju sodišča tak namen sklenitve pogodb ni dopusten, pogodbe so bile sklenjene le navidezno, zato je odločilo, da sta posojilna pogodba in pogodba o ustanovitvi hipoteke na nepremičnini Solze Popovič nični. Družbi MM Investicije je naložilo plačilo stroškov postopka 17.000 evrov, še poročajo Primorske novice.

Mandarić je v izjavi za Primorske novice napovedal, da bo zoper sodbo izkoristil vsa pravna sredstva: "Kot ameriški državljan se bom obrnil tudi na ameriško veleposlaništvo v Sloveniji in jim predstavil ta sramotna dejstva ter zahteval, da zaščitijo interese svojega državljana."

Olimpija potrdila pogovore s potencialnimi vlagatelji

Iz nogometnega kluba Olimpija, čigar lastnik je Mandarić zadnja štiri leta, so v sredo sicer potrdili, da potekajo pogovori o morebitni prodaji kluba.

"Predsednik NK-ja Olimpija Milan Mandarić je v pretekli sezoni večkrat izpostavil, da se bliža čas, ko bo zaključil svoje poslanstvo v klubu. V ta namen je predsednik v preteklih mesecih opravil več pogovorov s potencialnimi interesenti za vlaganje v Olimpijo. Pogovori o tem so odprti in potekajo tudi v teh dneh," so medijska ugibanja o prodaji Olimpije v izjavi za javnost komentirali na spletni strani ljubljanskega kluba, ki je pod Mandarićevim vodstvom osvojil štiri lovorike.

Pred Olimpijo so pomembne tekme v kvalifikacijah za Evropsko ligo. Želja kluba je, da na tem področju dosežejo zgodovinski uspeh in z njim kronajo ero Mandarića v Olimpiji. "O morebitnem odhodu našega predsednika ali prihodu novega vlagatelja bo javnost pravočasno obveščena," so sklenili izjavo.