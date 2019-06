Cristiano Ronaldo si želi v svojo zbirko dodati novo lovoriko. Foto: EPA

Nizozemci so v polfinalu po podaljških s 3:1 izločili Angleže, Portugalci pa so na krilih Cristiana Ronalda z enakim izidom premagali Švicarje.

Portugalci in Nizozemci so se nazadnje pomerili marca lani, ko so na prijateljski tekmi v Ženevi s 3:0 slavili tulipani. Zadetke so dosegli Memphis Depay, Ryan Babel in Virgil Van Dijk.

"Nizozemska ima izjemno ekipo. Gledal sem nekaj njihovih zadnjih tekem. So hitri, mladi, talentirani in igrajo direkten nogomet. To bo odlična tekma. Vendarle je finale in gre se na vse ali nič," je nabrušen Ronaldo, ki je Švicarjem zabil vse tri gole. Manjkal bo branilec Pepe, ki se je poškodoval v polfinalu. Vprašljiv je nastop Cancela.

Pri Nizozemcih so nared vsi igralci. "Bili smo v skupini z Nemčijo in Francijo. Nihče ni pričakoval, da bomo napredovali. Zdaj smo v finalu. Zadovoljstvo bo igrati to tekmo, ne čutimo pritiska. Premagali smo Nemce, Francoze in Angleže. Lepo bi bilo premagati še Portugalce na njihovem igrišču," je povedal trener Nizozemske Ronald Koeman.

Zmagovalec Lige narodov bo pobral 10,5 milijona evrov, poraženec devet milijonov, zmagovalec tekme za tretje mesto osem milijonov, poraženec pa en milijon manj.

Danes ob 20.45:

PORTUGALSKA - NIZOZEMSKA

Verjetni postavi

Portugalska: Patrício; Semedo, Fonte, Dias, Guerrero; William, Danilo, Fernandes, Bernardo; Guedes, Ronaldo.

Nizozemska: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, F de Jong, Wijnaldum; Promes, Depay, Babel.

Ob 15.00:

ANGLIJA - ŠVICA