Luka Bobičanec je že v šesti minuti popeljal Muro v vodstvo. Foto: www.alesfevzer.com

"V Hajfi smo odigrali eno korektno, pošteno tekmo. Bili smo dovolj konkurenčni, toda na žalost se nam je rezultat v slabih petih minutah pokvaril. Z rezultatom ne moremo biti zadovoljni, saj bi lahko iztržili več," je glede prvega dvoboja povedal trener Mure Ante Šimundža in dodal: "Zavedamo se zahtevnosti tekme in na to se bomo poskušali najbolj optimalno odzvati."

Na prvi tekmi je obramba Mure zdržala do 64. minute, nato pa je moral Matko Obradović v štirih minutah dvakrat pobrati žogo iz svoje mreže. Premagala sta ga Juval Aškenazi in Mohamed Avad.

Danes ob 20.00:

MURA - MACCABI HAIFA (IZR) 1:3 (1:2) 0:2

Bobičanec 6., Avad 31., Aškenazi 35., 76.



Mura: Obradović, Pučko, Bošković, Maruško, Šturm, Kozar, Šporn, Horvat (45./Bubnjar), Šušnjara, Bobičanec, Maroša.



Maccabi: Haimov, Arad, Habaši, Geršon, Lavi, Mabouka, Utin, Haziza (45./Abu Fani), Aškenazi, Šua, Avad.



Sodnik: Tomasz Musial (Poljska)

V odebeljenem tisku je izid prve tekme.

2. predkrog, prve tekme:

STRASBOURG – MACCABI HAIFA/MURA



Prve tekme bodo 25. julija, povratne pa 1. avgusta.