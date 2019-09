Zdravko Mamić je bil dolga leta alfa in omega zagrebškega Dinama. Foto: EPA

Poudarili so, da zakonodaja v BiH-u kot kaznivega dejanja ne pozna določila za zločinsko združevanje in gospodarski kriminal, kot je to v obtožnici proti Mamiću zastavila Hrvaška.

Pritožni svet sodišča BiH-a je potrdil nepravnomočno sodbo sodišča s konca avgusta letos, ko so potrdili, da ni zakonskega temelja za izročitev Mamića Hrvaški. Pojasnili so, da zakonodaja ne pozna kaznivega dejanja "zlorabe zaupanja v gospodarskem poslovanju, ki je bilo storjeno v zločinskem združenju", kot je to zastavilo hrvaško sodišče, so zapisali na spletni strani sodišča s sedežem v Sarajevu.

60-letnega Mamića pred izročitvijo varuje tudi državljanstvo BiH-a, ki ga ima poleg hrvaškega državljanstva.

Hrvaška je junija letos od BiH-a znova zahtevala izročitev Mamića, ki je bil lani na sodišču v Osijeku nepravnomočno obsojen na šest let in pol zapora zaradi finančnih malverzacij v Dinamu. Mamić je le dan pred izrekom sodbe pobegnil v Međugorje v BiH-u, da bi se izognil priporu, ki je na Hrvaškem obvezen do pravnomočne sodbe, če nepravnomočna sodba prinaša najmanj pet let zapora.

Na zaporno kazen je obsojen zaradi oškodovanja zagrebškega kluba za najmanj 15,3 milijona evrov in hrvaškega državnega proračuna za skoraj 1,6 milijona evrov. Proti Mamiću so na Hrvaškem vložili še dve obtožnici zaradi domnevnega kriminala, s katerim naj bi storil večmilijonsko škodo v Dinamu.