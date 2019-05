Sergio Agüero se je lahko le prijel za glavo v 33. minuti, ko je že mislil, da je dosegel vodilni zadetek. Foto: Reuters

Izbranci Pepa Guardiola bodo v zadnjem krogu v nedeljo gostovali v Brightonu, ki si je že zagotovil obstanek med elito. Liverpool bo gostil Wolverhampton in še vedno upa na spodrsljaj Cityja.

Gostje so bili v uvodnih minutah zelo nevarni. James Maddison je v 8. minuti našel Ricarda Pereiro v kazenskem prostoru, njegov nevaren strel pa je v zadnjem trenutku blokiral Vincent Kompany.

Agüero stresel prečko

Gostitelji so stopnjevali ritem in v 32. minuti so si priigrali največjo priložnost prvega polčasa. Sergio Agüero je po podaji iz kota prišel do strela z glavo, zadel je prečko, odbito žogo pa je Kasper Scheicher izbil z golove črte. City je imel pobudo vse do odmora, Bernardo Silva je nekajkrat nevarno prodrl, a do spremembne izida ni prišlo.

Brendan Rodgers je preporodil Leicester, ki je od konca februarja osvojil 16 točk, več sta jih le City in Liverpool. Decembra je Leicester na stadionu King Power ugnal City z 2:1.

37. krog, danes ob 21.00:

MANCHESTER CITY - LEICESTER 0:0 (0:0)

Odigrano v petek, soboto in nedeljo:

EVERTON - BURNLEY 2:0 (2:0)

Mee 17./ag, Coleman 20.

BOURNEMOUTH - TOTTENHAM 1:0 (0:0)

Ake 91.

RK: Son 43., Foyth 48./oba Tottenham

WEST HAM - SOUTHAMPTON 3:0 (1:0)

Arnautović 16., 69., Fredericks 72.

WOLVERHAMPTON - FULHAM 1:0 (0:0)

Dendoncker 75.

CARDIFF - CRYSTAL PALACE 2:3 (1:2)

Kelly 31./ag, Reid 90.; Zaha 28., Batshuayi 39., Townsend 70.

NEWCASTLE - LIVERPOOL 2:3 (1:2)

Atsu 20., Rondon 54.; van Dijk 13., Salah 28., Origi 86.

CHELSEA - WATFORD 3:0 (0:0)

Loftus-Cheek 48., Luiz 51., Higuain 75.

HUDDERSFIELD - MAN. UNITED 1:1 (0:1)

Mbenza 60.; McTominay 8.

Gorenc Stankovič (Huddersfield) je bil na klopi.

ARSENAL - BRIGHTON 1:1 (1:0)

Aubameyang 9./11-m; Murray 60./11-m