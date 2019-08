Marcus Rashford (desno) je Manchester United v 18. minuti z bele točke povedel v vodstvo. Foto: Reuters

V začetni enajsterici rdečih vragov je Harry Maguire, ki je letos poleti postal najdražji branilec vseh časov, potem ko je United Leicester Cityju zanj odštel 85 milijonov evrov. Prav tako je norveški strateg Ole Gunnar Solskjaer mesto na zelenici od začetka namenil Paulu Pogbaju, ki so ga v zadnjem času pestile bolečine v hrbtu.

Pri Chelseaju novopečeni menedžer ekipe Frank Lampard v začetno enajsterico ni uvrstil N'Gola Kanteja, ki je zaradi poškodbe kolena predčasno končal pripravljalno obdobje pred novo sezono, na tekmi ne bodo nastopili Ruben Loftus-Cheek, Antonio Rüdiger in Callum Hudson-Odoi.

Kluba se bosta pomerila na 184. medsebojnem obračunu, do zdaj je bil veliko uspešnejši United, ki je slavil 78-krat, 54-krat so slavili Londončani, 51 tekem se je končalo brez zmagovalca.

Lampard je kot menedžer ekipe sicer že slavil na Old Traffordu, lani je z Derby Countyjem po izvajanju 11-metrovk rdeče vrage izločil iz ligaškega pokala.

Takole je Marcus Rashford zadel za 1:0. Angleški napadalec je do zdaj zadel vse strele z bele točke, ki jih je izvedel za klub in reprezentanco. Foto: Reuters

Chelsea napadal, United zadel

Chelsea je tekmo začel sijajno, bil je precej boljši od svojega nasprotnika, že v 4. minuti je Tammy Abraham s silovitim diagonalnim strelom zatresel desno vratnico Davida De Gee, v 12. minuti je Mason Mount z razdalje nastreljal španskega vratarja. Londončani so zlahka prebijali domačo vezno linijo, tudi sicer so bili podjetnejši v napadu, toda v 18. minuti so se znašli v zaostanku. Osrednji branilec modrih Kurt Zouma, najšibkejši člen Lampardove ekipe, je v 17. minuti v kazenskem prostoru prodrl Marcusa Rashforda, glavni sodnik Anthony Taylor je nemudoma pokazal na belo točko, s katere je prav Rashford rdeče vrage popeljal v vodstvo.

Levi bočni branilec Emerson Palmieri je z leve strani silovito sprožil, a žoga se je po njegovem strelu od vratnice odbila v prečko in nazaj v igralno polje. Foto: Reuters

Emerson strelsel vratnico in prečko

Zadetek je dal gostiteljem dodaten zagon, v naslednjih nekaj minutah so večkrat resneje zapretili vratarju Kepi Arrizabalagi in druščini, a je ostalo pri minimalnem vodstvu. Po dobre pol ure igre je Rashford sicer pospravil žogo v mrežo po Pogbajevi globinski podaji, a zadetek zaradi prepovedanega položaja ni obveljal. Že hip zatem je na drugi strani iz protinapada udaril Ross Barkley, žoga je zletela za las mimo leve vratarjeve vratnice. Z roba kazenskega prostora je poskusil še Pedro Rodriguez, De Gea je zlahka ukrotil njegov poskus. Do odmora je Chelsea vseskozi pritiskal na domača vrata, v 40. minuti je Emerson Palmieri s strelom z leve strani zatresel vratnico in prečko.



Pierre-Emerick Aubameyang. Foto: Reuters

Aubameyang zadel za zmago v Newcastlu

Potem ko sta Liverpool in Manchester City gladko dobila uvodna obračuna nove sezone v Premier ligi, je zmagovit začetek uspel tudi Arsenalu. Topničarji so na gostovanju premagali Newcastle United, edini zadetek je na tekmi je dosegel Pierre-Emerick Aubameyang, ki je po slabi uri igre lepo ustavil predložek z desne, nato pa hladnokrvno zaključil za 33. zadetek v najelitnejšem nogometnem tekmovanju na Otoku.

Le Liverpoolov napadalec Mohamed Salah je od februarja 2018, ko je Aubameyang prvič nastopil v dresu kluba z Emiratesa, dosegel več prvenstvenih zadetkov (36).

Premier liga, 1. krog, nedeljske tekme:

Danes ob 17.30:

MANCHESTER UNITED - CHELSEA 1:0 (1:0)

Rashford 18./11-m

NEWCASTLE - ARSENAL 0:1 (0:0)

Aubameyang 58.

LEICESTER - WOLVERHAMPTON 0:0

Sobotne tekme:

WEST HAM - MANCHESTER CITY 0:5 (0:1)

Jesus 25., Sterling 51., 75., 91., Agüero 86./11-m

BOURNEMOUTH - SHEFFIELD UTD 1:1 (0:0)

Mepham 62.; Sharp 88.

BURNLEY - SOUTHAMPTON 3:0 (0:0)

Barnes 63., 70., Gudmundsson 75.

CRYSTAL PALACE - EVERTON 0:0

RK: Schneiderlin 76./Everton

WATFORD - BRIGHTON 0:3 (0:1)

Doucoure 28./ag, Andone 65., Maupay 77

TOTTENHAM - ASTON VILLA 3:1 (0:1)

Ndombele 73., Lamela 87., Kane 90.; McGinn 9.

Petkova tekma:

LIVERPOOL - NORWICH 4:1 (4:0)

Hanley 8./ag, Salah 19., van Dijk 28., Origi 42.; Pukki 64.