Liverpoolov napadalec Mohamed Salah med ogrevanjem na Old Traffordu. Foto: Reuters

Rdeči vragi sezone pod vodstvom Joseja Mourinha niso začeli najbolje niti ne nadaljevali. Toda po njegovem odhodu in prihodu klubske legende Oleja Gunnarja Solskjaerja igrajo kot prerojeni. Še posebej velja omeniti znatno izboljšane predstave na zelenicah Paula Pogbaja, ki je bil predtem v nemilosti portugalskega stratega.

Odlični prvenstveni rezultati pod Solskjaerjevim vodstvom so Manchester United dvignili na četrto mesto v Premier ligi, pred peto- in šestouvrščenima Arsenalom in Chelseajem imajo točko naskoka.

Na drugi strani lahko Liverpool z remijem ali zmago ponovno zasede vrh prvenstvene lestvice. Varovanci Jürgena Kloppa imajo v zadnjem obdobju nekaj težav z realizacijo pred golom, voz ob nerazpoloženih Mohamedu Salahu in Robertu Firminu naprej vleče predvsem Sadio Mane.

Gre za 230. obračun največjih angleških tekmecev v vseh tekmovanjih. Uspešnejša je ekipa z Old Trafforda, ki je slavila 88-krat, 76-krat je zmagal Liverpool, 65-krat pa se je srečanje končalo brez zmagovalca.

Premier liga, 20. krog, nedeljski tekmi

Danes ob 15.05:

MANCHESTER UTD - LIVERPOOL 0:0 (-:-)

Man Utd: De Gea, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Herrera (20./Pereira), McTominay, Pogba, Mata (25./Lingard), Lukaku, Rashford.

Liverpool: Alisson, Milner, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane.

Sodnik: Michael Oliver

ARSENAL - SOUTHAMPTON 2:0 (-:-)

Lacazette 6., Mhitarjan 17.

Sobotne tekme:

CARDIFF - WATFORD 1:5 (0:1)

Bamba 82.; Deulofeu 18., 61., 63., Deeney 73., 91.

WEST HAM - FULHAM 3:1 (2:1)

Hernandez 29., Diop 40., Antonio 91.; Babel 3.

BURNLEY - TOTTENHAM 2:1 (0:0)

Wood 57., Barnes 83.; Kane 65.

BOURNEMOUTH - WOLVERHAMPTON 1:1 (1:0)

King 14./11-m; Jimenez 83./11-m

King (Bournemouth) je v 85. minuti zapravil 11-m.

NEWCASTLE - HUDDERSFIELD 2:0 (0:0)

Rondon 46., Perez 52.

RK: Smith 20./Huddersfield

Gorenc Stanković (Huddersfield) je sedel na klopi.

LEICESTER - CRYSTAL PALACE 1:4 (0:1)

Evans 64.; Batschuayi 40., Zaha 70., 93., Milivojević 81./11-m

Že odigrano:

EVERTON - MANCHESTER CITY 0:2 (0:1)

Preloženo:

CHELSEA - BRIGHTON