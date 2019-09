Aluminij je najprijetnejše presenečenje slovenske nogometne sezone. Sicer so prodali prvega napadalca Luko Štora (Dynamo Dresden), a še vedno zadevajo in zmagujejo. Bi se ob težavah Olimpije in slabem štartu Maribora potegovali celo za naslov prvaka? Foto: www.alesfevzer.com

Drugo četrtino prvoligaške sezone 2019/20 odpira dvoboj Aluminij – Tabor Sežana, ki se bo v šumi pri Kidričevem začel ob 18.00. Preostale štiri tekme 10. kroga bodo na sporedu v nedeljo, pri čemer si boste na TV SLO 2 lahko ob 16.00 ogledali tekmo Triglav – Maribor.

Aluminij je sanjski štart državnega prvenstva v nogometu končal sicer s prvim porazom, ko je pri Mariboru prejšnjo soboto klonil z 1:2. A so izbranci Slobodana Gruborja med tednom v Pokalu Slovenije hitro spet našli zmagoviti tir. Z golom kapetana Matica Vrbanca so v sredo z 1:0 izločili Tabor Sežano in se uvrstili v pokalni četrtfinale.

Na sporedu je šele tretji medsebojni dvoboj, oba v letošnji sezoni pa sta pripadla Aluminiju, ki je v 1. krogu PLTS v Sežani slavil z 2:0, zadela sta Nikola Leko in Luka Štor. Z novo in kar pričakovano zmago bi Aluminij spet sam zasedel 1. mesto in bi nato čakal, če Olimpiji spodrsne na nedeljskem mestnem obračunu z Bravom.

Kraševci so po spodbudnem štartu prvoligaškega življenja septembra zapadli v krizo, saj so izgubili tri tekme zapored, štiri tekme pa čakajo na nov uspeh. Posledično je Tabor Sežana zdrsnil na 7. mesto lestvice.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE

10. krog

Danes ob 18.00:

ALUMINIJ - CB24 TABOR SEŽANA



Nedelja ob 14.00:

RUDAR - DOMŽALE

Ob 16.00: –- MARIBOR

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Ob 18.00:

MURA – CELJE

Ob 20.15:

OLIMPIJA – BRAVO