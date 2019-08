Maribor je v sredo doživel najhujši kvalifikacijski poraz v Evropi v zadnjem desetletju in ga že v torek čaka povratno soočenje z Rosenborgom na Norveškem. Foto: BoBo

Petkov uvod v 5. krog je v Šiški v Ljubljani pripadel Aluminiju. Proti Bravu je odločil četrti gol sezone zdaj osamljenega najboljšega strelca prvenstva Luke Štora. Štajerci so tako presenetljivo vsaj začasno prevzeli vodstvo v Prvi ligi.

Triglav s polovičnim izkupičkom, a tudi najbolj prepišno obrambo prvih štirih krogov, ko so prejeli 9 golov, že zaseda 3. mesto Prve lige TS. Mura je s točko manj na 5. mestu, a pri tem so Prekmurci še neporaženi, sočasno pa jih še čaka zaostala tekma z Domžalami.

Pri orlih je razigrana desetica David Tijanić, ki je pri treh golih v sezoni. Pri črno-belih sta se nazadnje ob remiju z Mariborom najbolj proslavila Luka Bobičanec in Amadej Maroša.

Popravni izpit po porazu z Rosenborgom

V Ljudskem vrtu bo Maribor popravljal vtis po bolečem sredinem porazu na prvi tekmi 3. predkroga Lige prvakov, ko so z Rosenborgom izgubili z 1:3. Če so do soočenja z Norvežani slovenski prvaki zmagovali v Evropi, so se nasprotno mučili v slovenski nogometni ligi, kjer so po uvodnih štirih krogih še vedno brez zmage in na rep lestvice. Trener Darko Milanič bo zaradi torkove povratne tekme v Trondheimu bržkone pošteno premeša začetno postavo.

Gostujoči Tabor Sežana ima pod vodstvom Andreja Razdrha jasno izoblikovano enajsterico, saj so nazadnje v nedeljo doma nadigrali Domžale (2:1), pri čemer so že po četrt ure vodili z 2:0, nato pa zapravili kopico priložnosti za izdatnejšo zmago. Lahko novinci zagodejo poparjenim prvakom?

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE

5. krog

Danes ob 17.30:

TRIGLAV - MURA



Ob 20.15:

MARIBOR - CB24 TABOR SEŽANA



Nedelja ob 18.00:

DOMŽALE - CELJE

Ob 20.10:

RUDAR - OLIMPIJA

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

BRAVO - ALUMINIJ 0:1 (0:0)

650; Štor 49.

RK: Amuzie 82./Aluminij