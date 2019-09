Luka Zahović je letos v prvenstvu dosegel tri gole. Foto: www.alesfevzer.com

Krog sta zgodaj popoldne začela Bravo in Mura. Tekma se je končala z izidom 3:3, potem ko so Ljubljančani na začetku drugega polčasa že povedli s 3:1. Ob 18.00 se je začel še obračun med Domžalami in Olimpijo.

Prva liga TS, 11. krog

BRAVO - MURA 3:3 (1:1)

800; Matko 38., Abdurahimi 50., Agboyi 55.; Mulić 14., Bobičanec 64., 78.

Danes ob 18.00:

DOMŽALE - OLIMPIJA 1:2 (-:-)

Svetlin 29.; Savić 16., Cekici 32.

Ob 20.15:

MARIBOR - RUDAR

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Četrtek ob 16.00:

TRIGLAV - ALUMINIJ

Ob 18.00:

CELJE - CB24 TABOR SEŽANA