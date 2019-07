Endri Cekici je popeljal Olimpijo v vodstvo. Foto: www.alesfevzer.com

V Spodnji Šiški sta mrežo Brava zatresla Endri Cekici in Asmir Suljić.

Sezona se je sicer začela v soboto, ko sta Aluminij in Triglav slavila v gosteh. Kidričani so ugnali novinca v Prvi ligi, CB24 Tabor Sežano z 2:0, Kranjčani pa so presenetili Maribor, ki brani naslov.

1. krog:

BRAVO - OLIMPIJA 0:2 (0:1)

Cekici 26., Suljić 77.



Ob 19.00:

CELJE - MURA 0:2 (-:-)

Bobičanec 32., Bubnjar 34.

Ob 21.00:

DOMŽALE - RUDAR

Odigrano v soboto:

CB24 TABOR SEŽANA - ALUMINIJ 0:2 (0:2)

600; Leko 24., Štor 27.

MARIBOR - TRIGLAV 1:2 (0:1)

3.200; Mulahusejnović 88.; Tijanić 22., Kryeziu 85.