Endri Cekici je na ljubljanskem dvoboju načel mrežo Brava. Foto: www.alesfevzer.com

Po desetih letih sta se v Prvi ligi znova pomerila dva kluba iz prestolnice, aktualni pokalni prvaki pa so proti sosedom v Spodnji Šiški opravičili vlogo favorita. Vendar so si prvo priložnost priigrali gostitelji. Že v četrti minuti je Mustafa Nukić lepo preigral Gorana Brkića in si pripravil strel z roba kazenskega prostora, toda Nejc Vidmar je uspešno posredoval.

V nadaljevanju prvega dela so bili zmaji vse podjetnejši in hkrati tudi nevarnejši. V 24. minuti je po podaji Anteja Vukušića z ugodnega položaja Stefan Savić slabo z glavo zadel žogo, na drugi strani je nevarno streljal Ovbokha Agboyi, zatem pa je Olimpiji uspelo matirati domačo obrambo. Mario Jurčević je podal z leve strani. Vukušić je s peto podaljšal do Endrija Cekicija, ki je s slabih 20 metrov premagal Domna Grila.

Suljić postavil piko na i zmagi

Podprvaki bi lahko na odmor odšli še z višjo prednostjo, a jim je dvakrat veselje preprečil okvir vrat. Najprej je v 36. minuti po desni strani švignil Savić, podal v sredino, kjer je Cekici prepustil žogo Vukušiću, ki je streljal 's prve', Gril pa je odbil žogo v vratnico. Tik pred koncem prvega polčasa je na levi strani do strela prišel še Luka Menalo, ki je prav tako zadel vratnico.

V uvodnih minutah drugega dela so bili varovanci Dejana Grabića nekajkrat nevarni. Vidmar se je tako izkazal z obrambo po diagonalnem strelu Alena Krcića v protinapadu. Za mirno končnico zmajev pa je v 77. minuti poskrbel rezervist Asmir Suljić. Osem minut po prihodu v igro je ob Alminu Kurtoviću s spremembo smeri lepo prišel do strela, nato pa žogo z diagonalnim strelom mojstrsko poslal v mrežo. V 82. minuti je bil po strelu Brkića z razdalje na mestu Gril, Vidmar pa se je izkazal po poskusu Agboyija z roba kazenskega prostora.

Sezona se je sicer začela v soboto, ko sta Aluminij in Triglav slavila v gosteh. Kidričani so ugnali novinca v Prvi ligi, CB24 Tabor Sežano z 2:0, Kranjčani pa so presenetili Maribor, ki brani naslov.

1. krog:

BRAVO - OLIMPIJA 0:2 (0:1)

Cekici 26., Suljić 77.

CELJE - MURA 2:2 (0:2)

Novak 53., Benedičič 88.; Bobičanec 32., Bubnjar 34.

Ob 21.00:

DOMŽALE - RUDAR 1:1 (-:-)

Sikošek 3.; Škoflek 1.

Odigrano v soboto:

CB24 TABOR SEŽANA - ALUMINIJ 0:2 (0:2)

600; Leko 24., Štor 27.

MARIBOR - TRIGLAV 1:2 (0:1)

3.200; Mulahusejnović 88.; Tijanić 22., Kryeziu 85.