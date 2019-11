Bravo je septembra v Velenju slavil s 4:1. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani so v boljšem položaju, saj imajo kar šest točk več od Rudarja. Sledi še en dvoboj sosednjih klubov na lestvici, obračun obeh gorenjskih prvoligašev Domžal in Triglava. Domžalčani so s 16 točkami trenutno osmi, Kranjčani pa imajo točko več na sedmem mestu. Ob 16.55 Celje gosti vodilni Olimpijo.

Derbi kroga bo v nedeljo ob 17.00, ko bo Aluminij gostil Maribor. Kidričani in vijoličasti imajo na drugem in tretjem mestu enako število točk. Tekmo boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju. V nedeljo se bosta v Sežani srečala še Tabor in Mura.

18. krog, sobota ob 12.45:

BRAVO - RUDAR 1:1 (-:-)

Ob 14.45:

DOMŽALE - TRIGLAV

Ob 16.55:

CELJE - OLIMPIJA

Nedelja ob 13.30:

CB24 TABOR SEŽANA - MURA

Ob 17.00:

ALUMINIJ - MARIBOR

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.