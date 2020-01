Mauro Camoranesi na predstavitveni novinarski konferenci. Foto: BoBo

Prihod nekdanjega člana Juventusa in svetovnega prvaka z Italijo leta 2006 na klop primorskega kluba je ena izmed odmevnejših zgodb v prvi slovenski nogometni ligi v času zimskega premora.

43-letni Italijan argentinskih korenin vidi odločitev predvsem kot začetek njegove trenerske poti v Evropi, potem ko je bil po koncu igralske kariere leta 2014 za kratek čas le trener v Mehiki in Argentini.

"To je izjemna priložnost za delo v Evropi. Prišel sem v ambiciozno okolje, kjer se dela z mladimi," je povedal na novinarski konferenci.

Prvi cilj Tabora je obstanek, po 20 krogih je na osmem mestu, zbral je 19 točk. Camoranesi meni, da bo Sežancem to tudi uspelo: "Stvari bodo šle v pravo smer. Moja želja je, da razvijem pozitivno energijo, taktiko, prilagojeno igralskemu kadru, ki bo posledično prinesla rezultate."

Igrati je začel še na manjših stadionih

Meni, da težav s prilagajanjem na slovensko ligo ne bo imel, niti s prilagajanjem na manjše stadione, kot jih je bil vajen v svoji igralski karieri.

"Jaz sem se igralsko razvijal še na manjših stadionih," je dejal, pri tem pa dodal, da si je za pripravo ogledal posnetke tekem iz prvenstva. "Ampak se predvsem osredotočam na lastno ekipo, prva naloga je razvoj lastne igre."

Prihod Camoranesija v sežanskem klubu, ki je v treh letih kar dvakrat napredoval v višjo ligo, vidijo kot pomemben korak v želji po novih dosežkih.

"Gre za logičen korak v razvoju Tabora, saj že nekaj časa presegamo lokalno okolje. Z Maurom uvajamo svetovno znanje, kar predstavlja veliko dodano vrednost za nadaljevanje sezone," pravi direktor kluba Davor Škerjanc.

Prihajata še dva pomočnika

Poleg nogometnega znanja je prihod Camorenesija za klub tudi velika marketinška pridobitev, kar dokazuje že izjemna obiskanost predstavitvene novinarske konference. Na njej je bilo okoli 20 novinarjev z obeh strani meje in številne snemalne ekipe.

"To je največje ime, ki se je pojavilo v slovenski prvi ligi do zdaj," je ocenil Škerjanc, ki je ob tem finančno konstrukcijo prihoda nekdanjega igralskega zvezdnika označil za vzdržno.

Ob Camoranesiju v klub prihajata še dva njegova pomočnika, po besedah Škerjanca pa naj bi bil strošek celotnega novega strokovnega štaba manjši od plače vsaj enega od zdajšnjih trenerjev v prvi ligi.

Klub bo sicer ob tem moral vložiti še nekaj v igralski kader, saj je novi trener napovedal prihod določenih okrepitev. "Ni dvoma, da se moramo okrepiti, tako da nekaj novih igralcev bo prišlo," je odgovoril na novinarsko vprašanje o morebitnih okrepitvah.

Najljubši soigralec Buffon

Camoranesi, ki je za svojega najljubšega soigralca imenoval vratarsko legendo Juventusa Gianluigija Buffona, je med letoma 2000 in 2002 igral za Verono, med 2002 in 2010 pa za Juventus. Za italijansko reprezentanco je zbral 55 nastopov in dosegel štiri gole.

Nazadnje je kot trener deloval leta 2017, ko je vodil mehiški klub Cafetaleros de Tapachula, od takrat naprej pa je komentiral tekme italijanskega prvenstva za mrežo s športnimi vsebinami DAZN.