Endri Cekici je bil najboljši igralec v Stožicah. Poleg dveh zadetkov je tudi zapravil najstožjo kazen. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani so zadržali dve točki naskoka pred Mariborom, do konca jsenskega dela pa jih čakata še gostovanji v Celju in v Šiški pri Bravu, za konec pa 4. decembra v Stožice prihajajo Domžalčani. Izbranci Safeta Hadžića imajo torej lepo priložnost za osvojitev jesenskega naslova.

Mojstrski gol Cekicija

Mojstrovina Cekicija s prostega strela

V prvem polčasu je Olimpija prevladovala ves čas z izjemo zadnjih nekaj minut in imela tudi lepše priložnosti. Povedla je v 14. minuti, ko je Cekici s prostega strela z 20 metrov z zavito žogo prelisičil Davida Adama. Vratar gostov je obstal na mestu.



Najboljši strelec lige Ante Vukušić se je zelo trudil, a tokrat mu ni veliko uspevalo. V 20. minuti ni povzročil težav Adamu s strelom od daleč, dve minuti zatem pa je iz bližine žogo slabo zadel.



Adam zlahka ujel slab strel Cekicija z bele točke

V 33. minuti je Klemen Nemanič podrl Jucieja Lupeto v kazenskem prostoru. Vukušić in Cekici sta želela izvesti strel z bele točke, Hadžić pa se je odločil za razigranega Cekicija, ki pa je sprožil preveč ležerno in sežanski vratar je žogo ujel. Gostje so bili v podrejenem položaju in Nejc Vidmar ni imel veliko dela.



Cekici zapravil enajstmetrovko

Odločitev padla že v prvi minuti drugega polčasa

Že v prvi minuti nadaljevanja so Ljubljančani podvojili prednost, ko je Stefan Savić stekel v protinapad, Antonio Azinović ga je na robu kazenskega prostora podrl, a je akcijo spremljal Cekici, ki je z leve strani dosegel sedmi gol sezone.



Najlepšo priložnost za Tabor je imel Predrag Sikimić iz bližine, odlično pa je posredoval Nejc Vidmar.



Rezervist Menalo dvakrat v okvir vrat

V 63. minuti je vstopil Luka Menalo, ki je sedem minut pred koncem zadel vratnico z desne strani. V 86. minuti je do strela z 12 metrov prišel Cekici, a je bil Adam na pravem mestu. Nekaj trenutkov zatem je znova streljal Menalo, žogo pa je Adam odbil v okvir vrat.



Zeleno-beli so imeli premoč v vseh elementih igre (streli 21:9, v okvur vrat 12:4, koti 5:2, posest 64:36 %).



Gaber Petric je odločil edini zadetek v Kranju. Foto: www.alesfevzer.com

Hadžić: Želimo zmagati na preostalih treh tekmah za jesenski naslov

"Mi smo velika ekipa, pritisk je stalen, moramo zmagovati in danes nam je uspelo. Po porazu v Murski Soboti smo morali zmagati. Nikoli nisem popolnoma zadovoljen, prevladovali smo, podaje so bile hitre, 2:0 pa je realen izid. Pri najstrožji kazni sem se odločil za Cekicija, to je moja napaka. Mislim sem, da bo zadel, saj je res dobro igral. Naslednjič bo streljal Vukušić. Zdaj nas čakata dva tedna odmora, potem pa želimo zmagati na preostalih treh tekmah, saj želimo postati jesenski prvaki," je poudaril Hadžić.



Bo kdo po točkah ujel Maribor?

V Murski Soboti Mura gosti Aluminij. Obe ekipi imata po 31 točk, (morebitni) zmagovalec bo po točkah ujel Maribor.

Triglav do zmage z igralcem manj

Na prvi nedeljski tekmi je Triglav v Kranju z 1:0 premagal Bravo, čeprav je od 42. minute igral brez izključenega Milana Milanovića. Srečanje je z drugim prvenstvenim zadetkom v 67. minuti odločil Gaber Petric, ki se je v kazenskem prostoru najbolje znašel po podaji Tilna Mlakarja. V 86. minuti so bile moči spet izenačene, saj je moral predčasno igrišča zaradi drugega rumenega kartona tudi Josip Brekalo. Ljubljančani so doživeli četrti poraz zapored.

17. krog:

OLIMPIJA - CB24 TABOR SEŽANA 2:0 (1:0)

1.000; Cekici 14., 46.

Cekici je v 33. minuti zapravil 11-m.



Ob 19.00:

MURA - ALUMINIJ 2:2 (2:2)

Maroša 15., Bobičanec 34.; Klepač 22., Živković 36.

TRIGLAV - BRAVO 1:0 (0:0)

400; Petric 67.

RK: Milanović 42.; Brekalo 86.

Odigrano v soboto:

MARIBOR - DOMŽALE 4:1 (2:0)

3.500; Zahović 7., Kronaveter 31., 60., Požeg Vancaš 69.; S. Vuk 88.

RUDAR - CELJE 3:3 (3:2)

300; Petrović 27., Radić 33./11-m, Kuzmanović 45.; Benedičič 39., Lotrič 40., Vizinger 51.

RK: Vidmajer 92./Celje