Dario Vizinger je dosegel 13. prvenstveni gol sezone. Foto: www.alesfevzer.com

Kraševci do tega obračuna niso bili ravno gostoljubni, saj sta na stadionu Rajka Štolfe slavila le Aluminij in Olimpija. Zadnji poraz so doživeli konec avgusta. Toda tokrat so brez pomoči kaznovanih Rodrigueja Bongonguija in Dominika Mihaljevića le naleteli na premočnega tekmeca.

Celjani so povedli v 23. minuti, ko so izvajali kot, do žoge je meter od vrat prišel Dario Vizinger, ki jo je zlahka poslal v vrata. Tri minute pred koncem polčasa je Mitija Lotrič odlično udaril z 20 metrov, žoga se je od vratnice odbila v polje, odbitek pa je v mrežo pospravil Ivan Božić. 22-letni Hrvat se je med strelce vpisal še v 65. minuti, ko je po akciji Mitje Lotriča in Vizingerja potisnil žogo v mrežo za sedmi gol v sezoni. Končni izid je v samem zaključku iz protinapada postavil Lotrič.

Popoldne bosta na sporedu še obračuna Aluminij – Triglav ter Rudar – Maribor. Dan se bo končal v Stožicah, kjer bo jesenski prvak Olimpija gostila Domžale.

Vabljeni k ogledu Tekmo Olimpija - Domžale si od 20.00 naprej lahko ogledate na TV Slovenija 2 in naši spletni strani.

Obračun med Muro in Bravo bo na sporedu v četrtek.

Prva liga, 20. krog

Ob 15.45:

ALUMINIJ - TRIGLAV



Ob 17.55:

RUDAR - MARIBOR



Ob 20.15:

OLIMPIJA - DOMŽALE (prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)



CB24 TABOR SEŽANA - CELJE 0:4 (0:2)

Vizinger 23., Božić 43., 65., Lotrič 88.

Nogometaši Olimpije bodo prezimili na vrhu lestvice. Foto: www.alesfevzer.com

Četrtek ob 17.00:

MURA - BRAVO