Dario Vizinger (na fotografiji) je s štirimi zadetki najboljši strelec Celja v Prvi ligi TS. Foto: www.alesfevzer.com

Celjani so zaenkrat najučinkovitejša ekipa prvenstva, na dozdajšnjih sedmih obračunih so dosegli 17 zadetkov in so z 12 točkami trenutno tretji. Precej nižje na lestvici so uvrščeni Velenjčani, ki letos še niso okusili slasti zmage. V uvodnih sedmih krogih so štirikrat remizirali in trikrat izgubili, s 4 točkami so na predzadnjem mestu.

Ob 20.10 je na sporedu še zadnja nedeljska tekma med razglašenimi Domžalami in Mariborom. Domžalčani, tako kot Rudar, letos še niso zmagali, s tremi točkami so prikovani na zadnje mesto, medtem ko se lahko Maribor z zmago točkovno izenači vsaj z Muro (12 točk).

Prva liga Telekom Slovenije, 8. krog, nedeljski tekmi

Danes ob 18.00:

CELJE - RUDAR 2:0 (2:0)

Božič 10., Vizinger 42.

Ob 20.10:

DOMŽALE - MARIBOR

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.