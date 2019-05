Domžale ne poznajo poraza na zadnjih štirih tekmah. Foto: www.alesfevzer.com

Medtem ko se Domžalčani borijo za Evropo, se skuša Gorica izogniti dodatnim kvalifikacijam za obstanek, ki doletijo predzadnjo ekipo.



Trener Simon Rožman kljub lepi prednosti pred četrtim Celjem ostaja previden: "Nikoli ne rzmišljamo, kdaj bo konec, ampak se ukvarjamo z vsebino, ki je v tem spomladanskem delu dobra."

Evropska tekmovanja se začenjajo konec junija, tako da se ekipa že uigrava. "Naša filozofija se začenja že pozimi, tako da skušamo skozi spomladanski del ujeti nek ritem in avtoimatizme. S tem pričakamo evropski del pripravljeni," je povedal Rožman.

Rozman: Že pozimi smo začeli graditi za Evropo

Igra Gorice, ki za osmim Triglavom zaostaja za dve točki, za sedmim Rudarjem pa še točko več, se je pod vodstvom tretjega trenerja v tej sezoni Saše Kolmana izboljšala. "Smo optimisti, delamo na igri in vidimo napredek. Mislim, da ga tudi ostali," je povedal mladi vezist Gorice Leon Marinič.

Temu pritrjuje tudi Rožman: "V zadnjih treh krogih so dvignili nivo agresivnosti. Z večimi igralci prihajajo v zaključek in delajo pritisk na nasprotnikovo zadnjo linijo. Močni so tudi v prekinitvah."



Na treh letošnjih medsebojnih tekmah so Goričani dobili obe domači tekmi, Domžalčani pa so slavili pred svojimi navijači.

Danes ob 18. uri bo še tekma Rudar - Aluminij.

V središču pozornosti kroga bo derbi med Mariborom in Olimpijo, v katerem si vijoličasti že lahko zagotovijo naslov prvaka. Več o tem v prihodnjih člankih.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 32. krog



Petek ob 16.45:

DOMŽALE - GORICA

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.



Ob 18.00:

RUDAR - ALUMINIJ



Sobota ob 15.20:

KRŠKO - MURA



Ob 17.45:

MARIBOR - OLIMPIJA

Sodnik: Bojan Mertik (Odranci)



Nedelja ob 16.00:

TRIGLAV - CELJE