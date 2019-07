Začenja se nova sezona slovenskega državnega prvenstva v nogometu. Foto: EPA

"Priprave so bile zelo kratke, saj smo prejšnjo sezono končali najpozneje od vseh. Ekipa se je na novo oblikovala, zato bomo potrebovali še nekaj časa skozi prvenstvo, da bo tako, kot si želimo," je pred začetkom sezone dejal trener Sežančanov Andrej Razdrh.

Zanimivo bo tudi v večernih urah v štajerski prestolnici, kjer bodo Mariborčani branitev naslova začeli proti Kranjčanom. Vijoličasti prvenstvo začenjajo z odlično popotnico, blestel je Rok Kronaveter, varovanci Darka Milaniča so v 1. predkrogu Lige prvakov s 3:0 slavili na Islandijo proti Valurju.

Nostrdamusi, napovedujte izide tekem! Danes se začenja slovensko nogometno prvenstvo, s tem pa tudi nova sezona Nostradamusa. Napovedujte izide in tekmujte z drugimi uporabniki! Več tukaj.

V nedeljo so na sporedu še tri tekme, ob 17.45 se bo s prenosom na TV SLO 2 in na MMC-ju začel ljubljanski derbi med novincem Bravom in Olimpijo, ob 19. uri bo v Celju gostovala Mura, krog bodo ob Kamniški Bistrici zvečer sklenili Domžalčani in Velenjčani.

Prva liga TS, 1. krog

Danes ob 18.00:

CB24 TABOR SEŽANA - ALUMINIJ

Ob 20.15:

MARIBOR - TRIGLAV KRANJ

Nedelja ob 17.45:

BRAVO LJUBLJANA - OLIMPIJA

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

Ob 19.00:

CELJE - MURA

Ob 21.00:

DOMŽALE - RUDAR VELENJE