Nogometaši Maribora so se hitro razveselili vodstva. Foto: www.alesfevzer.com

Trenutni izid v Ljudskem vrtu je 3:0 za Maribor. Pisala se je sedma minuta, akcijo na levi strani je začel Rudi Požeg Vancaš, ki je žogo prepustil Mitji Vilerju, ta je stekel v kazenski prostor in našel Luko Zahovića, ki je žogo rutinirano spravil v mrežo.

Rok Kronaveter je z 9 goli prvi strelec Maribora v državnem prvenstvu. Foto: www.alesfevzer.com

Kronaveter povišal na 2:0

Gostitelji so prednost podvojili v 31. minuti, tokrat je akcija potekala po desni strani, Dino Hotić je ušel po desni strani, poslal natančen predložek pred vrata, kjer je bil v pravem trenutku na pravem mestu Rok Kronaveter, vratar Ajdin Mulalić se je žoge sicer dotaknil, a je imela dovolj hitrosti, da je končala za golovo črto. Že minuto pozneje je Požeg Vancaš zadel vratnico.

Podlogar sam pred Handanovićem

Domžalčani so si prvo pravo priložnost priigrali v 53. minuti, ko je Tonči Mujan izigral domačo obrambo, Matej Podlogar je sam zdrvel v protinapad, a je s 15 metrov udaril mimo leve vratnice Jasmina Handanovića.

Kar šest golov v Velenju

V prvi tekmi dneva se je obračun med Rudarjem in Celjem končal s 3:3. Rudar, ki je tako v 17. poskusu še vedno brez prvenstvene zmage, je začel udarno, saj je sredi prvega polčasa povedel z 2:0. Najprej je Robert Pušaver v 27. minuti ušel po desni strani, pred vrata poslal natančno podajo, ki jo je z dobrega metra v mrežo stlačil utekajoči Borna Petrović.

Radić z bele točke zadel za 2:0

Pet minut pozneje je Josip Čalušić v svojem kazenskem prostoru igral z roko, za kar je bil kaznovan z rumenim kartonom. Žogo je v roke vzel Dominik Radić in žogo poslal blizu stičišča prečke in vratnice.

Žan Benedičič je poskrbel za enega od vrhuncev letošnje sezone. Foto: www.alesfevzer.com

Kapo dol, Žan Benedičič!

Celjani so v sanjskih dveh minutah izenačili na 2:2. Žan Benedičič je v 39. minuti poskrbel za enega od vrhuncev jesenskega dela prvenstva. Žogo je prejel na približno 35 metrih od vrat, udaril z vso silo, zadel prečko, žoga se je od nje odbila v mrežo. Ko so se gledalci na tribunah Stadiona ob jezeru še pogovarjali o mojstrovini, je na semaforju pisalo že 2:2. V hitrem protinapadu je izenačil Mitija Lotrič.

Kuzmanović gostitelje vrnil v vodstvo

V sodnikovem podaljšku prvega polčasa so se zeleni vrnili v vodstvo. Akcijo so spet začeli na desni strani, Radić je žogo poslal v osrečje kazenskega prostora, Petrovič je prehitel vratarja Matjaža Rozmana, žoga je prišla do Mića Kuzmanovića, ki jo je z glavo spravil v mrežo.

Dario Vizinger je z 11 goli na lestvici strelcev na drugem mestu. Foto: www.alesfevzer.com

V zadnji minuti se je tresla prečka

Celjani so izenačili v 51. minuti, ko je zmedo domače obrambe kaznoval Dario Viznger in zadel s 15 metrov. Nadaljevanje tekme je bilo precej bolj mirno, vse do 94. minute, ko so imeli gostitelji le možnost za zmago, a je David Hrubik po z glavo nastreljal le prečko.

V nedeljo se bosta pred kamerami TV Slovenija pomerila Olimpija in Tabor Sežana.

17. krog:

RUDAR - CELJE 3:3 (3:2)

Petrović 27., Radić 33./11-m, Kuzmanović 45.+1.; Benedičič 39., Lotrič 40., Vizinger 51.

Ob 17.00:

MARIBOR - DOMŽALE 3:0 (2:0)

Zahović 7., Kronaveter 31., 59.

Nedelja ob 14.00:

TRIGLAV - BRAVO

Ob 16.45:

OLIMPIJA - CB24 TABOR SEŽANA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ob 19.00:

MURA - ALUMINIJ