Matko Obradović je junak prvega polčasa, saj je ustavil poskuse Maribora. Foto: www.alesfevzer.com

Ob 17. uri se je začela druga sobotna tekma. V Ljudskem vrtu vodilni Maribor gosti Muro. Darko Milanič na tekmi ne more računati na napadalca Luko Zahovića, ki manjka zaradi kazni.

Nekdanji vratar Maribora junak prvega polčasa

Prvi polčas so bolje začeli Mariborčani, imeli so več strelov na gol in več priložnosti, a so se nogometaši Mure hitro zoperstavili, imeli so tudi svoje priložnosti. Nobena izmed ekip ni uspela zatresti nasprotne mreže.

Vodilni Maribor gosti Muro. Foto: www.alesfevzer.com

V 18. minuti je po predložku Amirja Derviševića z glavo streljal Saša Ivković, njegov poskus pa je z mojstrsko parado preprečil Matko Obradović. Do odbitka je prišel Santos, a tudi on ni uspel spraviti žoge v mrežo. Nekdanji vratar Maribora je svoji nekdanji ekipi preprečil gol tudi v 42. minuti - po natančnem predložku Žana Kolmaniča (vstopil je v igro v 35. minuti namesto poškodovanega Mitje Vilerja) je do udarca z glavo prišel Dino Hotić, na pravem mestu je bil Obradović.

Mura je imela v 27. minuti najlepšo priložnost za vodstvo - Luka Šušnjara je streljal, Rajčević je izbil žogo z golove črte.

7 golov v Celju

Prvo spomladansko tekmo so odigrali na Areni Z'Dežele, kjer je Celje gostilo Gorico. Gledalci so videli kar sedem golov.

Tekmo so odlično odprli gostje, ki so po štirih minutah tekme vodili že z 0:2.

Novogoričane je v vodstvo povedel po osmih letih povratnik v goriški napad Etien Velikonja, ki je spretno prišel mimo neodločnih Tadeja Vidmajerja in Žana Zaletela, in unovčil podajo še enega novinca v primorski ekipi Kristijana Šipka. Le dve minuti pozneje je Semir Smajlagić izkoristil napako celjske obrambe - Tadej Vidmajer je slabo izbijal žogo izpred svojih vrat, na pravem mestu je bil Smajlagić, žoga se je od njegovega kolena odbila v mrežo za 0:2.

Rudi Požeg Vancaš se je povzpel na vrh strelcev Prve lige - zabil je 11 golov. Foto: www.alesfevzer.com

A Gorica je vodstvo hitro izgubila, Celjani so jih v 7. minuti popolnoma ujeli - najprej je Rudi Požeg Vancaš preigral obrambo Celja, z levico je poslal diagonalni strel z roba kazenskega prostora in zadel. Takoj po zadetku je Gorica slabo posredovala, žogo je prestregel Dario Vizinger, ki je matiral Sorčana, ki je vse dogajanje nemočno opazoval.

Celjani so poskrbeli za preobrat, saj so do konca prvega polčasa zadeli še dvakrat. V akciji je Janez Pišek lepo zaposlil Amadeja Brecla na desni strani, ki je z desnico streljal v levi spodnji kot. Ob koncu prvega dela igre pa se je Požeg Vancaš poigral z obrambo Gorice, streljal je s 13 metrov (4:2). Požeg Vancaš se je z dvema goloma povzpel na vrh najboljših strelcev v Prvi ligi - zadel je enajstkrat. Po gol manj so dosegli zdaj že nekdanji član Olimpije Andres Vombergar, Olimpijin Rok Kronaveter in Murin Rok Sirk.

Niz porazov Gorice, ki jo po novem vodi Nermin Bašić, ki je menjal legendo kluba Mirana Srebrniča, se je podaljšal že na pet porazov oziroma šest na zadnjih sedmih obračunih.

Olimpija v nedeljo

20. krog najmočnejše slovenske nogometne lige se bo nadaljeval v nedeljo zgodaj popoldne, ko se bosta ob 13.30 v Kranju "udarila" Triglav in Aluminij, dve uri pozneje bodo ob Kamniški Bistrici Domžale gostile velenjski Rudar, krog se bo zaključil na stadionu Matije Gubca, kjer bo Olimpija gostovala pri Krškem.

Tekmo zdajšnjega državnega prvaka boste lahko spremljali tudi na drugem programu Televizije Slovenija in na MMC-jevem portalu.

Prva liga Telekom Slovenije, 20. krog

CELJE - GORICA 4:3 (4:2)

Požeg Vancaš 7., 44., Vizinger 7., Brecl 38.; Velikonja 2., 54./11-m, Smajlagić 4.

RK: Lipušček 77./Gorica

Celje: Jurhar, Stojinović, Vidmajer, Zaletel, Brecl, Cvek, Pišek, D. Štraus (70./Pungaršek), Požeg Vancaš, Lotrič, Vizinger (90./Štusej).

Gorica: Sočan, Celcer, Lipušček, Halilović, Tomiček, Oršolić (46./Kolenc), Kotnik (46./Filipović), Šipek (83./Marinič), Osuji, Smajlagić, Velikonja.

Sodnik: Asmir Sagrković

Ob 17.00:

MARIBOR - MURA 0:1 (0:0)

Maroša 52.

Maribor: Pirić, Viler, Ivković, Rajčević, Klinar, Pihler, Dervišević, Hotić, Mešanović, Tavares, Santos.

Mura: Obradović, Kous, Peričić, Maruško, Šturm, Lorbek, Kouter, Horvat, Maroša, Šušnjara, Sirk.

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)

Nedelja ob 13.30:

TRIGLAV - ALUMINIJ

Ob 15.30:

DOMŽALE - RUDAR

Ob 17.30:

KRŠKO - OLIMPIJA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.