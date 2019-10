Olimpijo čaka obračun z Aluminijem. Foto: www.alesfevzer.com

V igri v Stožicah v Ljubljani je prvo mesto državnega prvenstava, zmaji imajo dve točki pred šumarji. Na 17 dosedanjih dvobojih v Prvi ligi zanimivo, da ni bilo še niti enega remija. 11-krat so slavili Ljubljančani, 7-krat Kidričanci. Aluminij pri tem na 8 gostovanjih v prestolnici ni osvojil še niti točke, dosegel vsega 2 gola in jih prejela kar 23.

Odprto in izenačeno

15. krog se je začel v Kranju, kjer se v sončnem in toplem vremenu merita Triglav in CB24 Tabor Sežana. Ob polčasu je bilo 2:2. Gostje so že v 2. minuti povedli: Predrag Sikimić je našel Leona Severja, ki je ustrelil s 15 metrov. Luka Majcen (osmi gol sezone) je po protinapadu in podaji Petriča izenačil v 25. minuti. Triglav je povedel s prvencem branilca Milanovića v prvoligaški konkurenci, a že tri minute pozneje so gostje iz Sežane izenačili, Horvat je podal Sikimiću za njegov deseti gol sezone.

V nadaljevanju 45 minut ni bilo gola in ko je že vse dišalo na delitev točk med orli in češnjicami, so udarili Kranjčani. Rezervist Filip Janković se je spustil v slalom po sredini in na desni strani našel osamljenega kapetana Majcna, ki je iz idealnega položaja mirno dosegel drugi gol na tekmi za sladko in pomembno zmago Triglava.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 15. krog, sobota ob 13.00:

TRIGLAV - CB24 TABOR SEŽANA 3:2 (2:2)

Majcen 25., 90., Milanovič 31.; Sever 2., Sikimić 35.

Ob 14.45:

OLIMPIJA - ALUMINIJ 0:0 (-:-)

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ob 16.55:

MARIBOR - CELJE

Nedelja ob 17.00:

RUDAR - MURA

Ob 19.00:

DOMŽALE - BRAVO

Ekipa

Z R P G Toč. Olimpija 14 9 3 2 36:17 30 Aluminij 14 8 4 2 21:8 28 Maribor 14 7 4 3 28:16 25 Mura 14 6 7 1 23:15 25 Celje 14 6 6 2 28:15 24 Tabor Sežana 14 5 1 8 17:21 16 Domžale 14 3 4 7 18:28 13 Bravo 14 3 4 7 19:30 13 Triglav 14 3 2 9 18:33 11 Rudar 14 0 5 9 13:38 5