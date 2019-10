V živo: Olimpija - Aluminij

Luka Menalo je s šestim prvenstvenim golom popeljal Olimpijo v vodstvo na prvenstvenem derbiju z Aluminijem. Na 19 tekmah v zeleno-belem dresu v vseh tekmovanjih je prispeval 8 golov in 5 podaj. Foto: www.alesfevzer.com

Olimpija je udarno začela obračun za prvo mesto Prve lige TS. Uvodni pritisk in poskuse zaključka so zeleno-beli kronali v 12. minuti, ko so po levi strani izvedli hitro akcijo, močan udarec Maria Jurčevića je gostujoči vratar Matija Kovačić še odbil, Luka Menalo pa je žogo spretno spravil v mrežo za 1:0.

Prečka, 11-m in odbitek Vukušića

Aluminij je zaradi poškodbe hitro ostal brez branilca Alen Kranjca, gostitelji pa so nadaljevali s popolno prevlado v igri. V 21. minuti je po podaji Menala prvi golgeter Prve lige Ante Vukušić iz bližine stresel prečko in za par centimetrov ostal brez 12. gola sezone. Ducati ligaški gol je 28-letnik iz Sinja dočakal na začetku 2. polčasa, ko je rutinirano izkoristil najstrožjo kazen, potem ko je bil prekršek storjen nad strelcem prvega gola Menalom.

A Hrvat se ni ustavil in je v 59. minuti dosegel že 13. gol, potem ko je v mrežo pospravil nov Kovačevićev odbitek. Znova je Olimpija napadla goste po levi strani, Stefan Savić je silovito udaril z zavitim strelom, kar je pripeljalo do zadetka za 3:0. Namesto, da bi do drugega gola na tekmi prišel še Menalo, ki je z diagonalnim strelom za las zgrešil, so se na drugi strani Štajerci razveselili znižanja. Po odbitem strelu je Nemanja Jakšić prišel do prvega gola sezone in prvega v Prvi ligi za desnega bočnega branilca po 22. oktobru 2016.

Za Aluminij zakleta Ljubljana

V igri v Stožicah v Ljubljani je prvo mesto državnega prvenstava, zmaji imajo dve točki pred šumarji. Na 17 dosedanjih dvobojih v Prvi ligi zanimivo, da ni bilo še niti enega remija. 11-krat so slavili Ljubljančani, 7-krat Kidričanci. Aluminij pri tem na 8 gostovanjih v prestolnici ni osvojil še niti točke, dosegel vsega 2 gola in jih prejela kar 23.

Menalo za zgodnje vodstvo Olimpije

Odprto in izenačeno

15. krog se je začel v Kranju, kjer ste se v sončnem in toplem vremenu pomerila Triglav in CB24 Tabor Sežana. Ob polčasu je bilo 2:2. Gostje so že v 2. minuti povedli: Predrag Sikimić je našel Leona Severja, ki je ustrelil s 15 metrov. Luka Majcen (osmi gol sezone) je po protinapadu in podaji Petriča izenačil v 25. minuti. Triglav je povedel s prvencem branilca Milanovića v prvoligaški konkurenci, a že tri minute pozneje so gostje iz Sežane izenačili, Horvat je podal Sikimiću za njegov deseti gol sezone.

Slalom Jankovića in mat kapetana

V nadaljevanju 45 minut ni bilo gola in ko je že vse dišalo na delitev točk med orli in češnjicami, so udarili Kranjčani. Rezervist Filip Janković se je spustil v slalom po sredini in na desni strani našel osamljenega kapetana Majcna, ki je iz idealnega položaja mirno dosegel drugi gol na tekmi za sladko in pomembno zmago Triglava. Gorenjci so se s četrto zmago sezone približali Kraševcem na dve točki, oba kluba pa ostajata na 6. in 7. mestu lestvice.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 15. krog:

TRIGLAV - CB24 TABOR SEŽANA 3:2 (2:2)

Majcen 25., 90., Milanovič 31.; Sever 2., Sikimić 35.

Danes ob 14.45:

OLIMPIJA - ALUMINIJ 3:1 (1:0)

Menalo 12.,Vukušić 50./11-m, Vukušić 59.; Jakšić 78.

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ob 16.55:

MARIBOR - CELJE

Nedelja ob 17.00:

RUDAR - MURA

Ob 19.00:

DOMŽALE - BRAVO