Rudar je še brez zmage, Olimpija pa še ni izgubila, kar jasno favorizira Ljubljančane.

Ob 18.00 se je ob Kamniški Bistrici začel obračun začelja Prve lige med Domžalami in Celjem. Trenutni izid je 0:2 za Celjane. Ti so povedli v 13. minuti, ko v svojem kazenskem prostoru Senijad Ibričić po nepotrebnem preigraval in izgubil žogo, do te se je dokopal Dario Vizinger in z desetih metrov zabil prvi gol na tekmi.

Lotrič v drugem poskusu do 2:0

Deset minut pozneje so igralci v belem podvojili vodstvo. Na robu kazenskega prostora je Mitija Lotrič prišel do strela, najprej je zgrešil žogo, a ta je ostala v njegovi posesti, v drugem poskusu pa je žogo spravil ob desni vratnici.

Oba rumeno-modra kluba sta še brez zmage v sezoni in zaradi tega povsem na repu 10-članske prve slovenske nogometne lige. Grofje imajo vsaj tri remije, medtem ko so ravbarji do zdaj osvojili eno samo pičlo točko.

Olimpija lovi skok na vrh lestvice

Prenos tekme iz Velenja lahko od 20.00 spremljate na TV Slovenija 2/MMC-ju. Velenjčani so ekspresno menjali trenerja, novi vodja slačilnice Jani Žilnik pa je v uvodu iztržil točko pri trenutno vodilnem Aluminiju (1:1). S pravcatim evrogolom se je izkazal Rijad Kobiljar, ki lani ni prišel do prave priložnosti v Ljubljani in bo zagotovo še dodatno motiviran. Knapi sicer še vedno lovijo prvo zmago v sezoni.

Kidričani so v petek zmagali pri novincu Bravu in začasno prevzeli vodstvo v Prvi ligi. Olimpija mora za vrnitev na vrh zdaj na stadionu Ob jezeru osvojiti vsaj točko, saj je v prednosti zaradi boljše razlike v golih. Zmaji so na boleč izpad iz Evropske lige pozabili z zmago na razburljivi tekmi s Triglavom (4:2).

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE

5. krog

Danes ob 18.00:

DOMŽALE - CELJE 0:2 (-:-)

Vizinger 13., Lotrič 23.

Ob 20.10:

RUDAR - OLIMPIJA

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

Odigrano v soboto:

MARIBOR - CB24 TABOR SEŽANA 4:2 (1:1)

2.500; Hotić 34., Požeg Vancaš 54., Zahović 83., Kronaveter 91.; Sikimić 42., 73. RK: Babić 45./Tabor



TRIGLAV - MURA 1:3 (0:2)

900; Majcen 47./11-m; Šturm 21., Karamarko 45., Bobičanec 78.

Odigrano v petek:

BRAVO - ALUMINIJ 0:1 (0:0)

650; Štor 49.

RK: Amuzie 82./Aluminij