DOMŽALE - MARIBOR 0:1 (-:-)

Dario Vizinger (na fotografiji) je s šestimi zadetki najboljši strelec Celja v Prvi ligi TS. V 59. minuti je zapravil tudi strel z bele točke. Foto: www.alesfevzer.com

Ob 20.10 je na sporedu derbi med Domžalami in Mariborom z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in na MMC-ju. Prvo nedeljsko tekmo 8. kroga Prve lige Telekom Slovenije so Celjani proti Rudarju dobili s 3:0.