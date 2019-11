Bravo je vknjižil pomembno zmago. Foto: www.alesfevzer.com

Nogometaši iz Ljubljane so prekinili niz štirih porazov in v dvoboju predzadnje in zadnjeuvrščene ekipe prišli do pomembnih točk. Rudar je še brez zmage na prvenstvu.

Bravo je povedel v 7. minuti, 11-metrovko - to je zakrivil vratar Rudarja s prekrškom nad Milanom Đajićem - je uspešno izvedel Mustafa Nukić. Vodstvo ni dolgo trajalo, saj so tri minute pozneje gostje že izenačili. Po podaji z desne je najprej Borna Petrović z glavo žogo podaljšal proti drugi vratnici, tam pa jo je v mrežo poslal Mićo Kuzmanović.

Bravu je zmago v 68. minuti prinesel Đajić. Globinsko podajo mu je podal Nukić, Milan Đajić je prišel do strela z desne strani iz bližine in zadel mrežo ob drugi vratnici za končnih 2:1.

Domžale gostijo Triglav. Foto: www.alesfevzer.com

Sledi še en dvoboj sosednjih klubov na lestvici, obračun obeh gorenjskih prvoligašev Domžal in Triglava. Domžalčani so s 16 točkami trenutno osmi, Kranjčani pa imajo točko več na sedmem mestu. Ob 16.55 Celje gosti vodilno Olimpijo.

Derbi kroga bo v nedeljo ob 17.00, ko bo Aluminij gostil Maribor. Kidričani in vijoličasti imajo na drugem in tretjem mestu enako število točk. Tekmo boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju. V nedeljo se bosta v Sežani srečala še Tabor in Mura.

18. krog,

BRAVO - RUDAR 2:1 (1:1)

Nukić 7./11-m, Đajić 68.; Kuzmanović 10.

Danes ob 14.45:

DOMŽALE - TRIGLAV 2:0 (2:0)

Jakupović 32., 36.

Ob 16.55:

CELJE - OLIMPIJA

Nedelja ob 13.30:

CB24 TABOR SEŽANA - MURA

Ob 17.00:

ALUMINIJ - MARIBOR

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.