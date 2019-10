Matic Fink je okrepil desno bočno stran Domžal. Foto: www.alesfevzer.com

Fink je v Domžale prišel kot prosti igralec. Pred odhodom v Turčijo je bil član Interblocka in Olimpije, s katero je pred tremi leti postal državni prvak. V Stožicah je med drugim sodeloval tudi z zdajšnjim trenerjem Domžal Andrejem Razdrhom.

Domžale sicer sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije niso začele po željah in pričakovanjih, po 12 krogih imajo samo deset točk in so na osmem mestu lestvice. Več zadetkov od njih sta prejela le zadnjeuvrščena Triglav in Rudar.