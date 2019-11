Maribor je v prejšnjem krogu na štajerskem derbiju z zadetkom Mitje Villerja premagal Celje in se ne lestvici povzpel na drugo mesto. Za Olimpijo zaostaja pet točk. Foto: www.alesfevzer.com

Državni prvaki imajo še vedno v spominu boleča poraza na Primorskem in seveda si česa podobnega ne smejo več privoščiti. "Sežana, Koper, to se nam ne sme več dogajati. Na neki način bo proti Bravu podoben test, zaradi igrišča, ambienta. ŽAK je specifičen teren, zelo ozek. Bravo se zapre in ne omogoča veliko prostora," je za klubsko spletno stran povedal branilec Maribora Nemanja Mitrović.

Vodilno Olimpijo v nedeljo čaka zahtevno gostovanje pri Muri, ki je v letošnji sezoni na 15 tekmah državnega prvenstva le enkrat izgubila, v pokalnem tekmovanju pa se je sredi tedna prebila v polfinale, pri čemer je v dvoboju z Domžalami porabila veliko moči.

Nogometaši Mure so se v sredo razveselili preboja v polfinale pokalnega tekmovanja, potem ko so po enajstmetrovkah izločili Domžale. Foto: www.alesfevzer.com

"Verjamem, da smo fizično dovolj dobro pripravljeni, da bomo lahko odigrali odlično tekmo. Nasproti nam bo stal izredno kakovosten nasprotnik, ki igra napadalno in zelo agresivno. Smo pa mi domačini, verjamem, da bo stadion poln in da bomo igrali na krilih navijačev, ki bodo nedvomno naš 12. igralec," se polnih tribun Fazanerije (5.000 gledalcev) veseli trener Mure Ante Šimundža.

Mura Olimpije od vrnitve v elitno prvoligaško druščino še ni premagala. Na petih tekmah je trikrat zmagala Olimpija, dvakrat je bilo neodločeno.

Olimpijin strateg Safet Hadžić pričakuje privlačno tekmo: "Smo v vzponu in željni, da jesenski del prvenstva končamo na prvem mestu. Igralci bodo maksimalno pripravljeni. Pričakujem zanimivo in gledljivo tekmo z veliko goli." Hadžić jutri še ne bo smel voditi svoje ekipe, potem ko je pred enimi mesecem dobil kazen treh tekem zaradi besednega napada na sodnika.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 16. krog, danes ob 14.00:

BRAVO - MARIBOR

Ob 16.15:

CELJE - TRIGLAV

Nedelja ob 14.00:

CB24 TABOR SEŽANA - RUDAR

Ob 16.45:

MURA - OLIMPIJA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ob 19.00:

ALUMINIJ - DOMŽALE